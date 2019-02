Good Question répond présent dans le Grand Prix des Alpes-Maritimes

Pour ce qui est des courses de plat, les portes du meeting hivernal de Cagnes-sur-Mer se sont refermées sur l’hippodrome de la Côte d’Azur. Traditionnellement, le Grand Prix du Département 06, labellisé Listed, clôture ce rendez-vous débuté le 14 janvier. Cette course a également marqué le début du Défi du Galop qui mène les Pur-sang dans toute la France mais aussi en Suisse, en Espagne, en Allemagne et au Maroc, où une étape se tient à Casablanca.

Du minimum

Patient en queue de peloton la majeure partie de la course, Good Question a profité du rythme très élevé imposé par Cnicht pour revenir proche de la tête dans le dernier tournant. Stéphane Pasquier et le pensionnaire de Christophe Escuder ont enclenché la vitesse supérieure à trois cents mètres de la ligne d’arrivée, prenant une puis deux longueurs d’avance avant de voir revenir Calypso Song, deuxième, et Libello, troisième, échouer à une tête du succès.

Transformé

Acheté 30.000 euros aux enchères dans une course de réclamer en juillet 2018 à Chantilly, Good Question a depuis enchaîné cinq succès à la grande joie de son nouvel entourage. En neuf courses pour l’entraîneur marseillais, le hongre de quatre ans n’est sorti des cinq premiers qu’à une seule reprise. Vainqueur le 14 janvier puis deuxième des deux préparatoires, il a remporté un succès somme toute logique dans cette Listed. «Stéphane Pasquier a effectué une super course», a déclaré Christophe Escuder au micro d’Equidia. «Il est venu librement au poteau des quatre cents mètres et j’ai eu peur que Good Question se relâche une fois devant. Il est très courageux, c’est un super cheval. Je suis content pour l’écurie et pour les propriétaires.» La suite du programme ? Un Groupe 3 parisien a été évoqué. Malgré une future surcharge due à sa victoire, il reste l’option de disputer d’autres étapes du Défi du Galop.

Silverwave, la déception

Silverwave n’a été que l’ombre de lui-même. Le vainqueur du Grand Prix de Paris en 2016 (Groupe 1), dorénavant entraîné par Fabrice Vermeulen, a abdiqué à deux cents mètres du poteau alors qu’il était le grand favori des parieurs.

La caravane du Défi du Galop s’arrêtera le 20 mars à La Teste-de-Buch, en Gironde, et naviguera jusqu’au 8 décembre, pour la dix-huitième et dernière étape programmée à Toulouse.