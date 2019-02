Guyon et Rouget ont survolé le meeting de Cagnes-sur-Mer

Fin février revient toujours le même refrain: faire place nette, ranger et reprendre, pour une partie des acteurs des courses de galop, la route de la région parisienne. Les portes du meeting de Cagnes-sur-Mer se sont refermées pour ce qui est du plat – le meeting de trot se poursuivant jusqu’à mi-mars – et il est l’heure de dresser un bilan des forces en présence après les cinq semaines de compétition qui ont rythmé les mois de janvier et février.

Maxime Guyon et les autres

Maxime Guyon, jockey numéro un de la casaque Wertheimer & Frère n’a pas fait dans la demi-mesure en ce début d’année avec vingt et un succès enregistrés durant ce meeting. Succédant au palmarès à Mickaëlle Michel, il a largement devancé Pierre-Charles Boudot et Cristian Demuro, qui ont engrangé douze victoires chacun. Maxime Guyon a terminé avec 41% de réussite sur le podium, un chiffre très élevé. Il a également gagné l’une des courses majeures de l’hiver, le Prix Saonois, avec Volfango, entraîné par Fabrice Vermeulen. Au pied du podium, on retrouve Christophe Soumillon et ses huit victoires mais aussi Coralie Pacaut, cinquième et première femme jockey avec sept succès.

Jean-Claude Rouget, puissance 8

Jean-Claude Rouget a remporté pour la huitième fois le classement des entraîneurs du meeting de Cagnes-sur-Mer. Le professionnel palois a repris son titre laissé l’an passé à Nicolas Caullery. Cet hiver, il a été le seul entraîneur à dépasser la barre symbolique des 200.000 euros de gains grâce à ses quatorze victoires (246.260 euros). Fabrice Vermeulen, lauréat de Listed, a complété le podium avec Christophe Escuder, qui a devancé Frédéric Rossi de 60 euros pour la troisième place.

Pas de surprise chez les propriétaires

Avec un total de sept victoires et 51% de réussite dans les trois premiers, Gérard-Augustin Normand s’est de nouveau emparé du classement des propriétaires. Avec près de 120.000 euros de gains, il a très nettement devancé Lebeau Racing et Theresa Marnane, tous deux autour des 70.000 euros.

Le récital de Pump Pump Palace

Avec quatre Listeds en cinq semaines, le meeting de Cagnes-sur-Mer fait figure de premier objectif de l’année pour ses habitués. Pump Pump Palace, pensionnaire de Jean-Pierre Gauvin associé à Pierre-Charles Boudot, a laissé une impression magnifique dans le Grand Prix de la Riviera-Côte d’Azur, tout comme Good Question, en fin de mois, dans le Grand Prix des Alpes-Maritimes. Les autres lauréats des courses majeures se nomment Volfango (Prix Saonois) et Barys (Prix de la Californie).