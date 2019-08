Headman sacré dans le Prix Guillaume d’Ornano à Deauville

«God Save The Queen» aurait pu être remplacé par God Save The King en ce jeudi 15 août, jour férié sur le sol français. En effet, Headman a encore fait briller la Grande-Bretagne en remportant du minimum le Prix Guillaume d’Ornano devant le courageux Roman Candle. Plus tard dans la journée, Olmedo a renoué avec la victoire dans le Prix Gontaut-Biron. Le champion de Jean-Claude Rouget n’avait plus gagné depuis le Poule d’Essai des Poulains le 13 mai 2018.

Invaincu en France

Headman aime la France. Six semaines après son très facile succès dans le Prix Eugène Adam (Groupe 2), le 30 juin à Saint-Cloud, le trois ans entraîné par Roger Charlton a remis le couvert à Deauville. Après s’être cabré dans les stalles de départ, le fils du très bon Kingman, vainqueur de quatre Groupes 1 dont le Prix Jacques le Marois sur ce même hippodrome en 2014, a dû patienter en queue du petit peloton de cinq chevaux. Le petit rythme imposé par Talk or Listen n’a pas aidé le grand Headman, avec ses foulées impressionnantes. Pétri de classe, il a cependant refait son retard mètre après mètre dans la ligne droite pour devancer Roman Candle et Flop Shot. Le cheval du Prince Abdullah a signé une quatrième victoire en six courses, la troisième cette année. On devrait le revoir dans les Irish Champions Stakes le 14 septembre prochain au Curragh. «Jason (Watson, le jockey, ndlr) a dit qu’il n’avait pas aimé le terrain mais il a montré sa classe», a confié Roger Charlton au Racing Post. «Personne n’est revenu de loin aujourd’hui, il a fait un super effort. Je suis heureux avec lui, surtout parce qu’il continue de bien grandir.»

Olmedo de retour sur la plus haute marche

Quatre cent cinquante-neuf jours. C’est la longue traversée du désert qu’a connue Olmedo. L’un des joyaux de l’écurie Jean-Claude Rouget n’avait plus franchi un poteau en tête depuis le 13 mai 2018 et son sacre dans la Poule d’Essai des Poulains The Emirates (Groupe 1). Transparent dans les Prix du Jockey Club et Jean Prat, le fils de Déclaration of War a été arrêté et n’a repris la compétition qu’en mars à Saint-Cloud, terminant quatrième du Prix Edmond Blanc. Plaisant deuxième du Prix du Muguet (Groupe 2) le 1er mai, il n’a été que l’ombre de lui-même lors des Queen Anne Stakes (Groupe 1) à Ascot, terminant dernier. Son retour sur 2.000m lui a été profitable puisqu’il a facilement remporté le Prix Gontaut-Biron (Groupe 3) devant Mountain Angel et Trais Fluors. Au micro d’Equidia, Jean-Claude Rouget s’est montré soulagé. «Je suis très content, nous avons travaillé comme nous le devions. Olmedo pourrait courir le Prix du Moulin de Longchamp, le 8 septembre. Nous verrons en fonction de sa récupération. Je pense qu’il va retourner sur 1.600m car il a beaucoup de vitesse. En fin de saison, il n’est pas impossible qu’il coure à l’étranger, notamment aux États-Unis ou Hong-Kong, dans des courses où il y a plus de rythme.»

Fount domine Twist ’N’ Shake dans le Lieurey

Fount s’est montrée la plus forte pour signer un premier succès au niveau Groupe, dans le Prix de Lieurey (Groupe 3). La fille de Frankel et élève d’André Fabre a pris sa revanche sur Twist ’N’ Shake, pour la Grande-Bretagne, qui l’avait dominée fin juillet dans le Prix de Bagatelle (Listed). Toujours estimée, cette pouliche de trois ans a débuté sa carrière cette année par deux succès mais a échoué dans le Prix de Saint-Alary, finissant sixième). Spécialiste du mile, elle a montré jeudi l’étendue de son talent et devrait viser plus haut cet automne.