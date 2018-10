Hello Youmzain confirme la suprématie anglaise

Hier, huit Pur-sang de deux ans se sont affrontés sur les 1.200 m en ligne droite du Critérium de Maisons-Laffitte. Un Groupe 2 dans lequel un français seulement s’est présenté au départ face à sept britanniques. Porteur de la casaque de Gérard Augustin Normand, Graignes restait sur une plaisante troisième place dans le Prix Eclipse (Gr.3) sur ce même parcours, une course alors remportée par Sporting Chance, également présent hier. Parmi ces sept britanniques figurait Hello Youmzain, qui avait effectué des débuts victorieux à Carlisle le 22 août avant de terminer deuxième à Haydock début septembre.

Premier Groupe 2 pour Kevin Stott

Parti à l’extérieur, Hello Youmzain a rapidement pris les devants avec Sporting Chance tandis que Graignes a patienté en retrait. À 300 m de l’arrivée, le pensionnaire de Kevin Ryan a accéléré et, non sans changer de ligne, s’est mis hors de portée de ses rivaux. Il a laissé à deux longueurs et demie Queen Of Bermuda tandis que Graignes a complété le podium. Le fils de Kodiac s’est aussi emparé du record de l’épreuve avec un chrono de 1’10’’06, soit quatre petits centièmes de mieux que Balthazaar’s Gift en 2005, entraîné par un certain… Kevin Ryan. Son jockey Kevin Stott a remporté le premier Groupe 2 de sa carrière et son premier succès en France. «Il a toujours montré qu’il était un bon», a déclaré le jockey britannique au micro d’Equidia. «Il est encore vert mais il va encore progresser à l’avenir.»

Kevin Ryan, acte 3

Connu pour avoir entraîné The Grey Gatsby ou Brando, Kevin Ryan a ajouté un deuxième Groupe 2 en 2018 dans son escarcelle. L’entraîneur anglais, spécialiste du sprint, a inscrit son nom au palmarès de cette course pour la troisième fois déjà. Il était monté sur la plus haute marche du podium avec Balthazaar’s Gift en 2005 et Out Jonathan en 2009. Élevé en France, Hello Youmzain tentera dans le futur, de remporter un Groupe 1, ce qui n’est plus arrivé à un lauréat de Critérium de Maisons-Laffitte depuis Whipper en 2003. L’Angleterre a signé un onzième succès dans les Groupes 2 français en 2018 sur les vingt-six disputés.