« Hong Kong est devenu une obsession », Alexis Badel

EUROSPORT.FR : Comment s’est déroulé votre séjour de trois mois à Hong Kong?

ALEXIS BADEL : C’était très agréable. C’était mon troisième séjour là-bas donc je commence un peu à connaître. Je me sens de plus en plus à l’aise. En revanche, les courses sont assez particulières. On redémarre toujours de zéro à Hong Kong parce que c’est très compétitif. Rien n’est acquis. C’est une chance d’être accepté là-bas durant tout l’hiver. Ensuite, cela devient une véritable obsession! C’est un challenge, on y prend goût et on souhaite se surpasser. Quand je vais à Hong Kong, j’essaie de placer la barre haut pour ressentir une bonne pression.

Vous avez remporté un Groupe 3, la January Cup, avec Simply Brilliant. Quelle a été votre sensation?

Compte tenu de la difficulté de remporter une course de niveau Groupe là-bas, c’était une sensation assez intense. J’ai chuté après le poteau de la course et me suis cassé le poignet. C’était assez particulier car je suis passé par toutes les émotions. Cela s’était bien déroulé car j’ai pu remonter deux semaines plus tard alors que j’avais probablement besoin de plus de temps. J’ai pris un risque qui a été payant puisque j’ai repassé le poteau en tête dans des courses principales.

« Un véritable travail de manager »

À quoi ressemblait votre quotidien là-bas?

C’est très différent de la France. Ici, il y a un programme très fourni de courses, ce qui implique beaucoup de déplacements. À Hong Kong, on monte deux fois par semaine. Il y a une réunion le mercredi à Happy Valley, l’hippodrome du centre-ville, entouré de buildings, et le dimanche à Sha Tin, dans un endroit plus classique. Les courses vont beaucoup plus vite. Le rythme est plus soutenu car ils ont beaucoup d’épreuves de vitesse. Cela demande des efforts plus violents aux chevaux alors qu’en France, on passe plus notre temps à les détendre.

Comment faites-vous pour obtenir des montes à Hong Kong?

La différence majeure à retenir est qu’il n’y a pas d’agent, pas d’intermédiaire. Les relations s’établissent directement entre jockeys, entraîneurs et propriétaires. Cela implique de beaucoup travailler en dehors des courses pour dénicher les bonnes montes. Il faut passer un certain temps devant son ordinateur et être très méthodique. Étant donné que je n’y suis présent que trois mois par an, pour avoir les bonnes montes, je dois étudier encore plus les courses et rattraper mon retard sur les jockeys locaux. Après un mauvais week-end, je suis obligé de me replonger dans la chasse aux montes sinon on ne me proposera rien. C’est un véritable travail de manager. En France, on est davantage occupé à voyager, perdre du poids et monter. À Hong Kong, on fait travailler les chevaux le matin et consacre du temps au relationnel avec les propriétaires et entraîneurs.

« Un concentré d’adrénaline »

Y a-t-il un autre pays qui pourrait vous intéresser à l’avenir?

Oui, pourquoi pas, mais Hong Kong est particulier car il y a un besoin de jockeys en hiver. J’ai le profil idéal car je suis naturellement très léger, ce qui me permet d’avoir beaucoup d’énergie. Le Japon pourrait également représenter une belle expérience, tout comme Dubaï, même s’il faut débarquer avec une écurie et un soutien bien établi. À Hong Kong, ce sont des courses de handicap (ce handicap, matérialisé par du poids, est établi par le handicapeur de l’hippodrome pour chaque course en fonction des résultats passés des chevaux et de l’expérience, de l’âge et du sexe de leur jockey, etc.), donc compétitives. Il n’y a jamais rien d’acquis et n’importe qui peut monter. Tout est bien calibré: le nombre de chevaux à l’entraînement, d’entraîneurs, de jockeys présents dans le vestiaire. C’est un concentré d’adrénaline et de course.

En France, quels sont vos objectifs pour 2019?

Gagner un maximum de courses, notamment de niveau Groupe. Je veux faire beaucoup mieux qu’en 2018. Si j’ai la chance de tomber sur des chevaux qui en sont capables, ce sera un challenge très intéressant et important de les gagner. J’ai débuté une nouvelle association avec Hervé Naggar, un excellent agent, donc il n’y a plus qu’à réussir! Cela ne changera pas ma façon de travailler mais c’est important d’être entouré de personnes qui peuvent vous faire progresser.