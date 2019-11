Iridessa sacrée à Santa Anita, Bricks and Mortar a la classe d’un grand

C’est presque un jeu des Sept Familles. Dans la famille O’Brien, il y’a le maître entraîneur Aidan, le fils aîné Joseph, entraîneur phare de la nouvelle génération, mais aussi le fils cadet, Donnacha, jockey. Samedi, Joseph a participé pour la troisième fois à la grande fête américaine des courses de plat après 2016 et 2017. Alors qu’il n’était jamais monté sur un podium dans cet événement, il a fait mieux samedi en décrochant un premier succès grâce à sa championne Iridessa dans la Breeders’Cup Filly and Mare Turf.

Quatrième Groupe 1

Marquer l’histoire est dans les gênes de cette famille du sud de l’Irlande. À vingt-six ans, Joseph O’Brien est devenu le plus jeune entraîneur de l’histoire à gagner une course de la Breeders’Cup. Bien partie et placée en quatrième position, Iridessa a été lancée dans le dernier tournant par son jockey Wayne Lordan. La fille de Ruler Of The World a lutté mais est venue à bout de Vasilika, montée par Flavien Prat. À l’arrivée, un nez a séparé l’Irlandaise de l’Américain. La favorite Sistercharlie s’est contentée de la troisième marche du podium. Les Européens ont complété l’arrivée grâce à Fanny Logan (J.Gosden), quatrième, et Just Wonderful (A.O’Brien), cinquième. Iridessa a remporté le quatrième Groupe 1 de sa carrière après le Fillies’Mile à l’âge de deux ans puis les Pretty Polly Stakes, les Matron Stakes et donc cette Breeders’Cup Filly and Mare Turf.

Sur les traces de Freddy Head

Autre statistique historique, Joseph O’Brien est devenu le deuxième professionnel de l’histoire derrière Freddy Head à remporter une Breeders’Cup en tant que jockey et entraîneur. En selle, le jeune entraîneur irlandais avait remporté la Breeders’Cup Turf avec St Nicholas Abbey en novembre 2011. Joseph O’Brien a gagné là le septième Groupe 1 de sa carrière en plat, renforçant son immense palmarès. «Je suis super heureux», a déclaré l’entraîneur de Iridessa au micro de NBC. «Son jockey (Wayne Lorda, ndlr) lui a donné une magnifique course. C’est un très grand moment. Je n’ai pas vraiment de mots à chaud mais je tiens à remercier toute mon équipe qui accomplit un grand travail.»

Bricks and Mortar brise la série des européens

Depuis 2015, les Pur-sang venus d’Europe n’avaient laissé que des miettes aux États-Unis dans la Breeders’Cup Turf. Au palmarès, on trouve des noms ronflants: Found (2015), Highland Reel (2016), Talismanic (2017) et enfin Enable (2018). Cette série s’est achevée avec la victoire pleine de sérieux de Bricks and Mortar, entraîné par la star Chad Brown, qui n’avait jamais inscrit son nom au palmarès de cette épreuve. Le fils de Giant Causeway a tracé une très belle ligne droite pour dominer United, associé au Français Flavien Prat. Le nouveau champion américain du turf a signé une onzième victoire en treize courses et reste invaincu après cinq Groupes 1. Cette année, il a remporté les plus belles épreuves disputées sur gazon, dont la Pegasus World Cup Turf et les Arlington Million Stakes. Selon les spécialistes américains, Bricks and Mortar pourrait être nommé cheval de l’année, un fait rare pour un cheval non spécialiste du dirt.