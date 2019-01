« J’ai cent seize meilleurs souvenirs en 2018 ! », Stéphane Pasquier

Eurosport.fr : Vous avez réalisé votre meilleure année depuis neuf ans. Que bilan tirez-vous de 2018?

Stéphane Pasquier : Il est même si mon objectif, chaque année, est de remporter le plus de victoires pour mon contrat (avec la casaque Niarchos, ndlr). C’est ce que nous avons fait. Nous avons eu plus de partants et plus de gagnants.

Que retenez-vous de cette année? Les plus belles victoires?

Forcément, on retient toujours les plus belles. Chaque année, nous avons minimum un cheval susceptible de gagner au niveau Groupe 1 – c’est plus facile quand on a des bons chevaux. J’ai terminé en apothéose avec une victoire pour Nicolas Clément. C’était un Groupe 1 qui manquait à notre collaboration. Les objectifs ont été remplis.

Quel est votre meilleur souvenir?

J’en ai cent seize! Qu’elle soit petite ou grande, une victoire reste une victoire. C’est très important pour les gens qui sont derrière et attendent cela. J’en profite pour remercier tout le monde.

Vous entretenez une relation particulière avec la famille Niarchos…

C’est une histoire humaine avec des gens qui font confiance à leur jockey, à leur entraîneur et leur manager. La confiance qu’ils nous témoignent permet de construire un projet sereinement et de travailler agréablement.

Avec un nouveau Groupe 1, le Jockey Club…

Une victoire de l’émotion avec Study of Man, comme avec Senga l’année précédente (lauréate du Prix de Diane Longines, ndlr). Gagner un Jockey Club et un Diane en moins d’un an, ce n’est pas donné à tout le monde, surtout quand on a à peine trente chevaux.

«Hâte de retrouver Wonderment, Study of Man, Celestissime et d’autres»

Comment va Study of Man ? Le reverra-t-on en compétition en 2019?

Il va bien, il a été arrêté après sa très bonne performance (neuvième place, ndlr) dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Après avoir analysé et décortiqué la course avec son entourage, je trouve qu’il s’est très bien comporté. Il n’était pas encore à 100% de ses capacité physiques. Je pense qu’il a grandi, qu’il s’est étoffé et qu’on aura un très bon cheval de quatre ans en 2019. De fait, il sera le fer de lance de l’écurie.

Que lui manque-t-il pour être encore meilleur?

Il était encore un peu «efféminé» (sic). Il lui manquait un peu de poids pour rivaliser avec les très, très bons. Je reste convaincu que c’est un bon cheval, il l’a montré lors du Jockey-Club et des courses précédentes.

Avez-vous hâte de retrouver un cheval en particulier?

Wonderment et Study of Man en premier lieu. J’ai hâte d’y être! Chez Nicolas Clément, j’ai aussi Célestissime, trois ans, qui me plaît beaucoup. Elle a débuté et gagné à Fontainebleau en fin d’année (le 3 octobre, ndlr).

Comment réagissez-vous à la fermeture de l’hippodrome de Maisons-Laffitte? Êtes-vous inquiet?

Ce n’est que mon avis, en aucun cas je ne parle pour les entraîneurs mansonniens qui voient leur champ de courses fermer. Si l’institution (France Galop, ndlr) a jugé bon de le fermer, c’est sûrement pour une bonne raison. Tant qu’on n’est pas dans tous les petits papiers, on ne peut pas tout savoir. Si cela coûte très cher à l’année et qu’il faut économiser pour s’en sortir, alors ils ont bien fait.