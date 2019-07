Japan, bouquet final du Grand Prix de Paris

Le feu d’artifice, le duo de DJ Ofenbach et le Juddmonte Grand Prix de Paris, tout était réuni pour passer un magnifique 14 juillet sur l’hippodrome de Paris Longchamp. Le public est venu nombreux pour assister à ces festivités. Sur la piste, le Groupe 1 du jour a rassemblé huit poulains de trois ans. Depuis quinze ans, le Grand Prix de Paris se résume à une lutte entre la France et Aidan O’Brien, ce dernier restant le seul entraîneur étranger à avoir détrôné les Français depuis 2004. Cette année, l’homme de Ballydoyle était bien armé avec Japan, accompagné du lièvre Western Australia. Face à lui, les tricolores Slalom et Roman Candle conduisaient l’opposition. Durant la course, Western Australia a imprimé un rythme régulier alors que Slalom a pris un mauvais départ, se retrouvant dernier. Toujours positionné en troisième position, Japan s’est rapproché dans un canter au début de la ligne droite. Monté par Ryan Moore, il a emporté la décision, devançant le très bon finisseur Slalom ainsi que Jalmoud.

Des origines prestigieuses

Le pedigree de Japan est prestigieux. Ce fils de Galileo et de Shastye compte des frères qui se sont déjà illustrés en France. Au niveau Groupe 1, Sagamix avait ainsi remporté le Prix de l’Arc de Triomphe en 1998 tandis que Sagacity avait gagné le Critérium de Saint-Cloud. L’union de Shastye avec Galileo n’a pas donné que Japan. Également entraîné par Aidan O’Brien et monté par Ryan Moore, son frère Sir Isaac Newton s’est imposé au niveau Groupe 3. Sa sœur Secret Gesture s’est illustrée dans un Groupe 2 à York et s’est placée à de nombreuses reprises en Groupes 1, finissant notamment troisième du Prix Jean Romanet en 2014. Son petit frère a été acheté 3,4 millions de Guinées yearling lors de la vente Tattersalls en octobre. Japan a quant à lui été obtenu pour 1,3 millions de Guinées.

Japan sur une trajectoire ascendante

Le trio Moore/O’Brien/Smith-Magnier-Tabor a ainsi conservé son titre obtenu en 2018 avec Kew Gardens. Aidan O’Brien s’est lui imposé pour la quatrième fois dans cette course après les succès de Scorpion en 2005, Imperial Monarch en 2012 et Kew Gardens. Alors qu’il compte dans son écurie le lauréat du Derby d’Epsom, Anthony van Dyck, l’entraîneur Irlandais a préféré engagé Japan, qui a obtenu là un premier sacre au niveau Groupe 1. Quatrième de sa course de rentrée à York au niveau Groupe 2, Japan avait terminé troisième du Derby d’Epsom (Gr.3), laissant une très belle impression. Puis, le fils de Galileo s’était illustré lors du Meeting Royal Ascot, laissant son dauphin à plus de quatre longueurs dans les King Edward VII Stakes (Gr.2).

En route vers l’Arc?

Japan a permis à son entraîneur de gagner déjà son neuvième Groupe 1 cette saison, et un cinquième pour son jockey Ryan Moore. «Il va bénéficier d’un break car il est un peu défraîchi», a estimé son entraîneur au micro d’Equidia. «Il devrait disputer soit les Arc Trials (le Prix Niel le 15 septembre, ndlr) soit les Irish Champion Stakes (le 14 septembre au Curragh, ndlr) sur 2.000 mètres.» Selon les bookmakers britanniques, Japan est devenu le troisième favori du prochain Prix de l’Arc de Triomphe derrière Enable et Sottsass.

Deuxième dimanche, Slalom a confirmé qu’il était plus à l’aise sur la distance dite classique de 2.400m. Le protégé de la casaque Wertheimer venait de décevoir lors du QIPCO Prix du Jockey-Club. Il lui reste maintenant à soigner ses départs, son gros point faible. Charlie Appleby a pris la troisième place de cette course avec Jalmoud, qui restait sur une sortie dans le Prix Eugène Adam (Gr.2), disputé sur une plus courte distance. Il a devancé le deuxième pensionnaire de la casaque Godolphin, Roman Candle, qui a vécu un beau passage avant de coincer quelque peu.

Way to Paris d’un nez face à Marmelo

Le Prix Maurice de Nieuil (Gr.2) était le deuxième temps fort de la journée à Paris Longchamp. Longtemps attentiste dans le dos de Holdthasigreen, Way to Paris s’est décalé, provoquant une vague qui a quelque peu gêné Marmelo… qu’il a devancé d’un nez dans les derniers mètres. Une réclamation a été portée mais l’arrivée n’a pas été modifiée. Way to Paris a obtenu son premier succès sur le sol français. Onzième du Prix de l’Arc de Triomphe, le protégé d’Andréa Marcialis s’est mué en stayer cette année. Deuxième derrière Holdthasigreen dans le Prix de Barbeville (Gr.3), le mâle de six ans monté par Cristian Demuro avait ensuite été battu par Called to the Bar dans le Prix Vicomtesse Vigier (Gr.2). Andrea Marcialis a inscrit pour la première fois son nom au palmarès d’un Groupe 2 en France.

Way to Paris a devancé le tenant du titre de cette épreuve, Marmelo, tandis que Ligne d’Or, débutante sur 2.800m, a pris une bonne troisième place. Pour Holdthasigreen et Call The Wind, cette distance était probablement trop courte. Leur entourage vise plus sûrement les grandes joutes d’automne.