Joseph O’Brien écrit l’histoire et le duo Fabre-Boudot se prend à rêver

Vendredi 12 octobre, 16h40 heure de France. Iridessa remporte le Fillies’Mile sur la grande ligne droite de Newmarket et fait entrer Joseph Patrick O’Brien – fils d’Aidan – dans l’histoire des courses anglaises. À seulement vingt-cinq ans, il est devenu le plus jeune entraîneur vainqueur d’une course de niveau Groupe 1 en Angleterre. Et l’histoire ne fait que commencer.

Déjà quatre Groupes 1 à vingt-cinq ans

Après les Moyglare Stud Stakes en 2016 (Intricately), la prestigieuse Melbourne Cup en 2017 (Rekindling) et l’Irish Derby en juin dernier (Latrobe), Joseph Patrick O’Brien a donc épinglé un quatrième Groupe 1 à son palmarès, le premier en Angleterre. Iridessa, fille du très bon Ruler of The World, a créé la décision dans les deux cents derniers mètres pour dominer Hermosa, lauréate de Groupe 3 et placée en Groupe 1, représentant la casaque Magnier-Smith-Tabor. La lauréate du Prix Morny à Deauville cet été, Pretty Pollyanna, a terminé troisième.

La protégée de Joseph O’Brien a renoué avec le succès, elle qui n’avait plus passé un poteau en tête depuis ses débuts en compétition à Kilarney mi-juillet. «C’est plutôt une jument pour les Oaks mais on avisera en fonction de son évolution», a déclaré Joseph Patrick O’Brien au micro de RacingUK. «C’est un moment particulier, on n’a pas la chance de courir Groupe 1 tous les jours.»

Persian King montre les muscles

Pour son premier essai au niveau Groupe et sa première à l’étranger, Persian King a poursuivi son cycle de très belles performances. Le jeune pensionnaire d’André Fabre, associé à Pierre-Charles Boudot, a signé un troisième succès en quatre sorties. Deuxième derrière le bon Anodor pour ses débuts à Deauville début août, le fils de Kingman a ensuite impressionné à Chantilly à deux reprises. Samedi, il a glané un premier succès en Groupe 3, dans les Autumn Stakes. Il a dû lutter durant près de 300m pour devancer d’un nez l’invaincu Magna Recia, entraînée par Aidan O’Brien. Les deux autres élèves du maître irlandais ont terminé plus loin. Estimé, Persian King devrait, sauf souci physique, être en vue dans les épreuves majeures de 2019.

Limato conserve son titre, Sergei Prokofiev renoue avec le succès

À six ans, Limato n’a rien perdu de sa superbe. Le pensionnaire d’Henry Candy a conservé son titre dans les Challenge Stakes (Gr.2), décrochant un sixième succès en Groupes depuis le début de sa carrière, lui qui avait brillé dans la July Cup et le Prix de la Forêt en 2016. Quant à Sergei Prokofiev, décevant dans les Groupes 1 cet été, il a enregistré le troisième succès de sa carrière dans les Cornwallis Stakes (Gr.3), épreuve que n’avait encore jamais remportée Aidan O’Brien.