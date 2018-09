Kitesurf reine de Paris Longchamp, Waldgeist pose ses jalons pour l’Arc

Premier Groupe 1 pour Kitesurf

Seul Groupe 1 du jour pour Pur-sang sur l’hippodrome de Paris Longchamp, le Prix Vermeille a vu une très belle lutte se dessiner durant toute la ligne droite. Dernière durant la majeure partie de la course, Kitesurf a fini très fort pour venir chercher la britannique Magic Wand au poteau. Lauréate de son premier Groupe 2 lors de sa dernière sortie, le Prix de Pomone à Deauville, elle a épinglé cette fois son premier Groupe 1. La casaque Godolphin est à l’honneur pour la deuxième fois dans le Prix Vermeille tandis qu’André Fabre a inscrit son nom au palmarès pour la quatrième fois. Au micro d’Equidia, Mickaël Barzalona a jugé sa partenaire transformée cette année: «Cela a été une course rapide. J’ai eu du mal à me mettre dedans. Kitesurf a été très dure et a donné une accélération qui nous a permis de gagner. C’est une jument qui ne fait que progresser avec l’âge. Quand on dispose de la qualité et qu’on s’endurcit, cela devient un avantage.» Alors que Kitesurf est engagée dans le Prix de l’Arc de Triomphe, son entraîneur pourrait se laisser tenter par le Prix de l’Opéra ou de Royallieu.

Triplé de Fabre dans le Foy

Présentant trois des six partants de la course, André Fabre disposait clairement des clés de l’épreuve. Durant la course, le japonais Clincher et Capri ont rapidement pris les devants tandis que l’armada Fabre a attendu dans leurs dos. Dans la ligne droite, Waldgeist, monté par Pierre-Charles Boudot, a produit une magnifique accélération pour dominer de deux longueurs et demi Talismanic et Cloth Of Stars. Le podium a récompensé les trois protégés d’André Fabre, ce dernier épinglant pour la septième fois ce Prix Foy (Gr.2). De son côté, Waldgeist a confirmé son succès dans le Grand Prix de Saint-Cloud (Gr.1), remportant une quatrième victoire de rang. «Il y avait un rythme régulier du départ à l’arrivée. Nous avons accéléré en progression de bonne heure. Nous nous sommes mis derrière Talismanic et j’ai fait travailler Waldgeist qui a bien répondu. Il confirme sa progression et sera présent le jour de l’Arc», s’est réjoui Pierre-Charles Boudot au micro d’Equidia. À présent, Waldgeist se dirige tout droit vers le Prix de l’Arc de Triomphe afin de porter les couleurs tricolores dans une édition qui semble promise aux britanniques. Devenu quatrième favori, il tentera d’imiter Sagace, dernier auteur du doublé Foy-Arc de Triomphe, en 1984.

Coup de poker gagnant pour Charly Appleby avec Brundtland

Il était le point d’interrogation avant le départ du Prix Niel (Gr.2). Lauréat en octobre 2017 à Newmarket d’une épreuve pour maiden (chevaux n’ayant encore jamais gagné de course), Brundtland n’avait plus couru jusqu’à sa victoire dans une Listed le 23 août à Deauville Clairefontaine. Mais la maestria de son entraîneur Charlie Appleby a fait toute la différence. Toujours en tête de la course, les britanniques Brundtland et Hunting Horn se sont livré une belle bataille dans la ligne droite. Le pensionnaire de la casaque Godolphin a devancé d’une courte tête son adversaire, et reste invaincu en trois sorties. Brundtland succède à des chevaux de la trempe de Cracksman, Vision d’État ou encore Rail Link. Lauréat pour la première fois sur l’hippodrome de Paris Longchamp, James Doyle pense que le fils de Dubawi peut devenir encore meilleur : «C’est un cheval dur, l’endurance étant sa principale qualité. Durant la course, il regardait un peu partout et peut s’améliorer. Pour autant, je pense que le niveau de l’Arc risque d’être un peu trop élevé pour lui», a déclaré le probable jockey de Sea Of Class dans l’Arc. Brundtland, lui, n’est pas engagé et sera certainement présent sur les pistes la saison prochaine.