La Californie accueille le cru 2019 de la Breeders’Cup

Une petite semaine après les derniers Groupes 1 de l’année en Europe, les yeux des observateurs devront tenir une bonne partie de la nuit avec la Breeders’Cup, disputée à Santa Anita, en Californie. Trois ans après, la trente-sixième édition retourne sur l’hippodrome du nord de Los Angeles, à quelques dizaines de kilomètres de forêts actuellement en proie à d’impressionnants incendies. Sous le soleil de la côte Ouest, entraîneurs anglais, irlandais et français tenteront comme chaque année de vivre leur rêve américain. Comme souvent, ils auront de meilleures chances dans les courses disputées sur le turf (gazon) et non sur le dirt (sable).

Un duo entre Anthony van Dyck et Old Persian en l’absence de Magical?

L’an passé à Churchill Downs, Enable avait marqué l’histoire en étant le premier cheval à réaliser le doublé Prix de l’Arc de Triomphe – Breeders’Cup Turf. La «Reine» avait alors dominé une excellente Magical. Créditée du doublé Irish Champion Stakes – QIPCO Champion Stakes, cette dernière s’annonçait comme la star de l’édition 2019 mais une fièvre a eu raison de son voyage… et même de sa carrière puisqu’elle a pris la direction du haras. En son absence, les Européens pourront compter sur Anthony van Dyck, mais pas seulement. Lauréat cette année du Derby d’Epsom, le poulain entraîné par Aidan O’Brien reste sur une belle troisième place dans les Irish Champion Stakes. Pour sa part, Old Persian représentera le terrible trio Appleby/Buick/Godolphin. Vainqueur de la Longines Dubaï Sheema Classic fin mars, il a très peu couru mais vient de renouer avec le succès dans les Northern Dancer Turf Stakes (Gr.1), à Woodbine au Canada. Il arrive donc en grande forme. À noter que deux jockeys français seront en selle dans cette course: Clément Lecœuvre sur Alounak (Waldemar Hickst) et Flavien Prat sur United (Richard Mandella).

Une Classic entre Américains

La grande épreuve de fin de programme, la Breeders’Cup Classic, se déroulera sans représentant européen. La course majeure du week-end, disputée sur le dirt, opposera sur 2.000m les meilleurs Pur-sang âgés de trois à six ans. McKinzie (Bob Baffert) est annoncé favori. Déjà lauréat à quatre reprises au niveau Groupe 1, il reste sur une victoire à Saratoga et une deuxième place dans la dernière préparatoire. Il devra se méfier de Code of Honour (Claude McGaughey III) qui n’a plus connu la défaite depuis début juillet et de Vino Rosso (Todd Pletcher), deuxième des Jockey Club Gold Cup Stakes fin septembre à Belmont Park, derrière Code of Honour… après une longue enquête.

La France en force dans la Filly and Mare Turf

Deux pouliches françaises ont fait le long déplacement jusqu’à la côte Ouest. Toutes deux sont en lice dans une Breeders’Cup Filly and Mare Turf de très haut niveau. Il y aura Castle Lady, entraînée par Henri-Alex Pantall et qui a remporté la Poule d’Essai des Pouliches le 12 mai à Paris Longchamp. Depuis, elle a déçu dans le Longines Prix de Diane (cinquième) mais s’est bien comportée dans un Groupe 1 (deuxième) disputé mi-octobre à Keeneland. Quant à Villa Marina, entraînée par Carlos Laffon-Parias, elle arrive en grande forme, forte de son succès de prestige dans le Prix de l’Opéra Longines. L’opposition sera menée par Iridessa (Joseph O’Brien), lauréate cette année des Matron Stakes et des Pretty Polly Stakes. On retiendra aussi les noms de Fleeting et Just Wonderful (Aidan O’Brien), Billesdon Brook (Richard Hannon) ainsi que de Fanny Logan (John Gosden).

Les Européens visent de nombreuses palmes

Dans la Breeders’Cup Mile, l’Europe arrive avec d’énormes prétentions. Le mentor irlandais Aidan O’Brien aura Circus Maximus, vainqueur des St James’s Palace Stakes et du Prix du Moulin de Longchamp. Suédois et Lord Glitters représenteront l’entraînement de David O’Meara. L’un est lauréat d’un Groupe 1 en octobre 2017à Keeneland, l’autre a remporté les Queen Anne Stakes à Ascot en juin dernier. Chez les plus jeunes, dans les Breeders’Cup Juvenile et Juvenile Fillies, Aidan O’Brien arrive avec de bons soldats. Vainqueur à quatre reprises dans la course dédiée aux mâles, il délèguera Arizona et Fort Myers. Dans celle des femelles, Tango et Etoile seront ses bonnes chances. Albigna (Jessica Harrington) et Daahyeh (Roger Varian) représenteront également le «Vieux Continent».