La France règne en maître dans l’Amir Sword Festival de Doha

Le drapeau bleu-blanc-rouge a flotté haut dans le ciel de Doha en fin de semaine dernière. En cette période de clôture du meeting de Cagnes-sur-Mer, en France, et de courses sur le sable en Angleterre, les yeux étaient rivés sur l’hippodrome d’Al Rayyan à Doha où s’est tenu l’Amir Sword Festival. Durant trois jours, les meilleurs chevaux du meeting hivernal avaient rendez-vous pour les grandes épreuves qataries avec trois Groupes 1 lors de la dernière journée, samedi.

Déplacement payant pour Maxime Guyon

Maxime Guyon, actuel leader du classement de la Cravache d’Or et net vainqueur du meeting de Cagnes-sur-Mer, a délaissé la Côte d’Azur pour cette prestigieuse journée de Doha. Bien lui en a pris. En effet, le jockey tricolore s’est imposé avec Ebraz dans l’Amir Sword, Groupe 1 le plus prisé au Qatar pour les Pur-sang Arabes. Le champion de Julian Smart, entraîneur installé sur place, a repris son titre, lui qui avait terrassé l’opposition en 2017 et terminé deuxième de l’édition 2018. Il a dominé Yazeed, pensionnaire d’Alban de Mieulle, et Gazwan, son compagnon d’écurie. À noter que les quatre premières places de la course ont été décrochées par des jockeys français: Maxime Guyon, Olivier Peslier, Théo Bachelot et Ronan Thomas dans l’ordre d’arrivée.

La plus belle couronne de French King

Dans le Longines Amir Trophy, Groupe 1 réservé aux Pur-sang Anglais, la surprise a été française avec la victoire de French King, entraîné dans l’ouest par Henri-Alex Pantall. Le fils de French Fifteen n’était pas le plus plébiscité dans les articles de présentation, n’ayant plus couru depuis cent vingt jours et une modeste sixième place dans une Listed à Nantes. Pourtant, ce mâle de quatre ans appartenant au cheikh Abdullah a pris en main la course et s’est envolé dans la ligne droite. Il a résisté aux retours de prétendants tel que Royal Julius, deuxième, et Hunting Horn, troisième. Le vainqueur du Derby Suisse a signé là la plus beau succès de sa carrière. Il n’avait plus gagné depuis le 10 avril 2018, jour où il avait dominé un certain Neufbosc, placé dans le Grand Prix de Paris. «Olivier Peslier est le meilleur», a déclaré Henri-Alex Pantall sur son compte Twitter officiel. «Après le Derby Suisse, couru sous une forte chaleur, le cheval a mis du temps à retrouver sa forme. Nous espérions finir dans les cinq premiers et c’est le cheikh Abdullah qui a personnellement demandé que nous engagions son représentant dans cette course. Nous ne pouvons que saluer son intuition.»

Bachelot-Boudot-Mossé-Thomas, quatuor gagnant

Dans les autres courses du festival, les jockeys et entraîneurs français n’ont laissé que des miettes à leurs rivaux. Ainsi, Théo Bachelot a signé sa première victoire dans un Groupe 1, la Qatar International Cup, avec Sharesa, pensionnaire de son patron Julian Smart. Le jockey deauvillais a récidivé une demi-heure plus tard grâce à Anima Rock dans le Dukhan Sprint, course de niveau Groupe 3. Ce faisant, il a célébré son vingt-cinquième succès du meeting! Pas en reste, Gérald Mossé a remporté l’Al Biddah Mile (Groupe 2) avec Global Spectrum, entraîné par Gay Kelleway. Ce Pur-sang Anglais de trois ans, qui reste invaincu, semble promis à un bel avenir. À noter encore la belle passe de trois réussie vendredi par Ronan Thomas, qui a porté son total de victoires à vingt-sept cet hiver.