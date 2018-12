Lanfranco Dettori sacré meilleur jockey du monde pour la deuxième fois de sa carrière

Année après année, la légende continue d’écrire l’histoire des courses: au quotidien par ses succès de prestige et en fin de saison avec l’accumulation de récompenses. Lanfranco Dettori est et restera l’un des meilleurs, voire le meilleur jockey de tous les temps. En marge de la grande journée de courses programmée sur l’hippodrome de Sha Tin, à Hong Kong, Walter von Känel, président de Longines, et Louis Romanet, président de la Fédération internationale des autorités hippiques de courses au galop (FIAH), ont décerné à l’Italien le Longines World’s Best Jockey Award, trophée du meilleur jockey du monde créé il y a cinq ans, pour la deuxième fois après 2015.

Pour ce faire, la FIAH et Longines s’appuient sur les résultats des cent meilleures courses (de niveau Groupe 1 et Grade 1) disputées tout au long de l’année, attribuant un nombre de points pour les victoires (12) ainsi que les deuxièmes (6) et troisièmes places (4). Ayant accumulé 128 points entre le 1er décembre 2017 et le 30 novembre 2018, Frankie Dettori a devancé la révélation Oisin Murphy (114 points) et Ryan Moore (112), déjà titré en 2014 et 2016.

Quelle année !

Succédant à l’Australien Hugh Bowman, le Transalpin est récompensé au mérite d’une année fabuleuse qui l’a vu conserver son titre dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe avec Enable, mais pas seulement. La star a bouclé son exercice 2018 avec pas moins de dix victoires en Groupes 1, dont huit qui comptent dans l’attribution de ce prix. En plus de l’Arc de Triomphe, il a décroché outre-Atlantique la Longines Breeders’Cup Turf, toujours avec Enable, ainsi que la Breeders’ Cup Mile avec Expert Eye. Les plus prestigieux meetings et rendez-vous n’ont pas échappé au sextuple lauréat de l’Arc, à commencer par le Prix Ganay – Prix de l’Inauguration de Paris Longchamp, avec le champion Cracksman, également vainqueur de l’Investec Coronation Cup et des QIPCO Champion Stakes. Au cours de Royal Ascot, en Grande-Bretagne, il a brillé dans les St James’s Palace Stakes avec Without Parole et dans la Gold Cup avec Stradivarius, deux élèves de John Gosden.

De quoi conserver son titre en 2019

Sa fin d’année s’est avérée marquante avec cinq victoires au plus haut niveau en moins d’un mois, de Paris Longchamp (Arc) à Churchill Downs (Breeders’Cup Turf et Breeders’Cup Mile) en passant par Ascot (Champions Stakes) et Newmarket (Dewhurst Stakes). Neuf des dix victoires en Groupe 1 de Dettori ont été accomplies grâce à la maestria de l’entraîneur John Gosden. Enable, l’une des plus belles réussites de sa carrière, poursuivra sa quête en 2019, tout comme l’impressionnant Too Darn Hot. De quoi lui permettre de prétendre à nouveau au titre de Longines World’s Best Jockey Award.