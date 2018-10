Laurens, gagnante d’une tête dans les Sun Chariot Stakes

Newmarket, Paris Longchamp, Chantilly, Leopardstown et de nouveau Newmarket. Quatre lieux mais cinq victoires au niveau Groupe 1 et non des moindres, avec le prestigieux Longines Prix de Diane en mai dernier. Oui, Laurens est bel et bien l’une des grandes pouliches de cette année. Elle l’a de nouveau prouvé ce premier samedi d’octobre en dominant ses adversaires pendant 1.400m puis en résistant à Happily, venue la chatouiller jusqu’à la ligne d’arrivée.

Madame Laurens

Comme à son habitude, la fille de Siyouni a pris les commandes de la course. Majestueuse, dominatrice, elle a une nouvelle fois repoussé ses limites. Bousculée dans les deux cents derniers mètres de course par Happily, la «O’Brien de service», Laurens a tenu pour s’adjuger le cinquième Groupe 1 de sa carrière. Elle succède ainsi à Roly Poly et Alice Springs, deux pouliches entraînées par… Aidan O’Brien. Karl Burke et Daniel Tudhope, qui remplace PJ McDonald blessé, ont tous deux inscrit leurs noms pour la première fois au palmarès de cette épreuve.

Breeders’ Cup ou Champions Day ?

Cette année, Laurens peut se targuer d’avoir dominé en Groupes 1 With You, Musis Amica, la reine Alpha Centauri et maintenant Happily. «Nous avons bien fait de lui donner un peu de repos après le Prix de Diane. Le jockey a dit qu’elle avait toujours son changement de jambes malgré le terrain souple. Elle peut courir les Champions Stakes ou être supplémentée dans les QEII mais elle a aussi deux options à la Breeders’ Cup», a déclaré son entraîneur, Karl Burke, aux médias britanniques.

Happily sourit, soucis pour Wind Chimes

Double lauréate de Groupe 1 à deux ans, Happily n’a rien à se reprocher cette année avec trois podiums à ce niveau de compétition. Hier, elle a donné chaud à Laurens, preuve d’une grande qualité et d’une louable régularité dans les courses les plus prestigieuses. En revanche, la française Wind Chimes, entraînée par André Fabre, a terminé à plus de trente longueurs de la lauréate… Une performance trop mauvaise pour être exacte. Après la course, le RacingPost a évoqué des soucis cardiaques pour la pouliche de trois ans.