Le duo Gosden-Dettori brille encore grâce à Too Darn Hot

On appelle cela une razzia. La vague John Gosden-Lanfranco Dettori ne laisse rien sur son passage depuis plus d’un mois, et le Meeting de Goodwood ne déroge pas à la règle. Après le récital de Stradivarius dans la Goodwood Cup, Too Darn Hot a également montré son plus beau visage dans les Sussex Stakes. Il est venu à bout des bons Circus Maximus et I Can Fly.

« Encore Dettori, encore Gosden ! »

Au passage du poteau, les commentateurs anglais n’y sont pas allés par quatre chemins pour saluer l’énième performance du duo Gosden-Dettori dans un Groupe 1. Trois semaines après son écrasante victoire dans le Qatar Prix Jean Prat à Deauville, Too Darn Hot a épinglé un troisième Groupe 1 à son palmarès, les Sussex Stakes. Pour rappel, il avait déjà gagné les Dewhurst Stakes à deux ans. Patient au milieu du peloton, le fils du Dubawi a trouvé le jour à trois cents mètres du poteau et montré de la dureté pour dominer Circus Maximus et I Can Fly. Les autres chevaux en vue, Lord Glitters et Phoenix Of Spain, ont respectivement fini cinquième et sixième. Too Darn Hot a succédé au palmarès à Lightning Spear. Une course remportée dans le passé pour la France par Solow (2015), Kingman (2014) et à deux reprises par l’extraordinaire Frankel (2011 et 2012).

Revanche d’Ascot

Il a donc pris sa revanche sur Circus Maximus, qui l’avait dominé le 18 juin dernier à Ascot dans les St James’s Palace Stakes (Groupe 1). Le protégé de John Gosden a enregistré un sixième succès en neuf courses, s’affirmant comme l’un des tous meilleurs Pur-sang de trois ans sur le mile (1.600m). «Il a montré sa classe!», a déclaré John Gosden à Racing TV. «Nous avons un peu douté avec lui mais il a prouvé qu’il pouvait renverser les pensées de l’entraîneur et du propriétaire.» Son jockey, Lanfranco Dettori, a remporté un onzième Groupe 1 en l’espace de huit semaines. Des chiffres impressionnants.

Direction Santa Anita?

John Gosden y est allé de sa petite surprise quelques minutes après le succès de son champion, en annonçant au Racing Post qu’il visait désormais la Breeders’Cup. Le triple gagnant en Groupes 1 devrait donc, sauf souci physique, prendre la direction des États-Unis et plus précisément de Santa Anita en Californie, le samedi 2 novembre, pour participer à la Breeders’Cup Mile. En 2018, cette épreuve avait été remportée par Expert Eye, monté par… Lanfranco Dettori et entraîné par Sir Michael Stoute.