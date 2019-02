“Le métier d’entraîneur me stresse beaucoup”, David Cottin

EUROSPORT.FR : Forthing a réussi le doublé Grand Prix de Pau – Grande Course de Haies de Pau. Comment avez-vous construit cet exploit?

DAVID COTTIN : Forthing était bon quand je l’ai reçu. Il s’agissait du vrai spécialiste de Pau. Mon travail a consisté à l’amener au top pour ces deux rendez-vous. Je n’ai rien inventé, il était le cheval à battre. C’était le cheval du meeting et à Pau il peut battre n’importe quel autre. Il fallait que tout se passe bien pour arriver au top et je pense que nous avons réussi. Étant donné qu’Auteuil n’est pas son terrain de prédilection, il est parti se reposer et reviendra au mois d’août pour préparer une nouvelle fois le meeting de Pau. S’ils étaient tous comme lui, nous aurions beaucoup moins de soucis.

Vous avez obtenu vingt-trois succès à Pau, signant un exceptionnel début d’année 2019. Dans quelle mesure ce meeting était-il votre objectif?

J’avais pas mal de poulains et je ne les sentais pas assez matures et durs pour débuter en fin d’année sur les terrains assez profonds comme celui d’Auteuil. J’ai donc tout misé sur ce meeting, que nous avons vraiment préparé. À Pau, nous avions trente-cinq chevaux, de toute catégorie et toute classe d’âge, qui étaient prêts. Il nous fallait un peu de chance et éviter la casse et les malades. Ce meeting a été parfait.

Comment préparez-vous la suite de la saison?

Comme pour un jockey, quand on entraîne des chevaux, il est toujours bon de gagner des courses. De fait, quand on regarde les résultats, on ne voit que la première ligne, donc celui qui a remporté la course. Il est important de gagner régulièrement et d’avoir des chevaux au premier plan. Il faut disputer de bonnes courses et s’y montrer performant. J’ai une tranche de chevaux un peu entre deux. Nous essayons de préparer un turnover pour qu’il n’y ait pas de trou cet hiver après Pau. Pour ce faire, nous avons essayé de mettre en forme les chevaux pour le début d’année et le printemps. L’objectif est que l’écurie soit la plus régulière possible. Nous voulons réussir une belle année.

“Blue Dragon effectue sa rentrée le 6 avril à Auteuil”

Dans votre effectif, disposez-vous d’un cheval capable de s’imposer au niveau Groupe?

J’espère que Blue Dragon va revenir à son meilleur niveau. Il est en forme et devrait effectuer sa rentrée le 6 avril à Auteuil dans le Prix Jean Granel. L’objectif est de le ramener au top car il est talentueux. Il a rencontré des soucis de santé donc il est difficile d’envisager la suite de sa carrière à ce stade. On ne va pas se mentir, s’il garde la forme, l’objectif sera la Grande Course de Haies d’Auteuil (programmée le 18 mai, ndlr). Il y a des jeunes qui poussent et lui prend de l’âge et a été arrêté plus d’un an et demi. Il n’est jamais facile de revenir au summum de sa forme. Pour gagner une grande épreuve, il doit recouvrer tous ses moyens. En tout cas, il me paraît très bien actuellement.

Comment jugez-vous vos deux premières années en tant qu’entraîneur?

Depuis que je suis installé, j’ai eu beaucoup de chance. Des propriétaires m’ont fait confiance dès le départ. Magalen Bryant est ma plus grande cliente avec dix-sept ou dix-huit chevaux à l’entraînement chez moi. Je montais déjà chez elle en tant que jockey et elle n’a pas hésité à m’en confier beaucoup. Mes clients ne me mettent pas de pression, ce qui me permet de bien travailler. Je suis également bien entouré. Mon père (Philippe Cottin, ndlr) m’épaule beaucoup car j’ai des chevaux à Chantilly mais aussi au Lion-d’Angers. Cela me soulage beaucoup. Ma mère s’occupe des tâches administratives, ma sœur alimente mes réseaux sociaux, et ma compagne gère mes clients étrangers. Mon équipe est dévouée. Ils ont travaillé tous les jours durant l’hiver et ont été récompensés par ces succès.

“J’ai encore tout à prouver”

Comment voyez-vous votre avenir?

J’ai encore tout à prouver. Je suis jeune et je dois apprendre. Mon but n’est pas forcément de devenir numéro un mais plutôt d’être constant. Il est évident que je veux aller au plus haut niveau mais je souhaite surtout que mon écurie dure et qu’elle soit présente tout au long de l’année. Nous venons de réussir un beau meeting, on commence à parler de nous mais nous pouvons vite redescendre. C’est un métier de remise en question. Il faut sans cesse travailler. Rien n’est acquis.

Qu’est-ce qui différencie votre carrière de jockey de celle d’entraîneur?

Je mange à ma faim (rire). En tant que jockey je n’avais aucune pression. Même monter un champion ne m’empêchait pas de dormir. Si je montais mal, le propriétaire changeait de jockey. En tant qu’entraîneur, je dois gérer un personnel et des clients. Chaque défaite provoque une remise en question, même s’il s’agit d’un cheval de “réclamer” (les courses dites à réclamer réunissent des chevaux mise en vente aux enchères par leurs propriétaires, ndlr). Le métier d’entraîneur me stresse beaucoup. En tant que jockey, ma seule inquiétude concernait mon poids. À la fin, j’en devenais aigri. J’en souffrais beaucoup et mes proches aussi. Je n’étais pas agréable avec eux alors qu’ils me soutenaient. C’est pour cela que j’ai décidé d’arrêter. Aujourd’hui, je ne suis pas toujours agréable non plus avec le stress. En tant qu’entraîneur, vous avez une obligation de résultat.