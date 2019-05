Le Prix de Diane Longines placé sous le signe de l’élégance

L’élégance, la classe, la beauté, le Prix de Diane Longines est assurément l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année dans le monde hippique. Le dimanche 16 juin, la cent soixante-dixième édition de cette course mythique sera marquée par la présence de Simon Baker. L’acteur australien, connu pour son rôle dans la série «Mentalist», sera pour la deuxième fois l’ambassadeur de l’élégance de la marque horlogère Longines. Pour assurer l’ambiance, l’excellente chanteuse Clara Luciani débutera cette journée à 12h30 à Chantilly. L’interprète de «Monstre d’Amour» a reçu le prix de Révélation scène lors de la dernière cérémonie des Victoires de la musique. France Galop a mis les petits plats dans les grands pour cette édition. La Garden Party sera réalisée dans le village du Diane. Au cœur des pistes, de nombreuses animations pour les enfants seront proposées, de même qu’une zone privatisée. On y retrouvera un DJ pour l’ambiance, un bar ou encore une animation de découverte des paris.

Sophie Thalmann, chef du jury du concours Mademoiselle Diane par Longines

Alors que la compétition fera rage sur la piste entre les meilleures galopeuses de trois ans, le traditionnel concours Mademoiselle Diane par Longines mettra en concurrence près de quatre cents femmes. Un défilé permettra au jury présidé par Sophie Thalmann, animatrice de télévision, épouse du jockey Christophe Soumillon et Miss France 1998, de désigner la lauréate. Celle-ci sera récompensée par Simon Baker. Pour combler les petites faims, un pique-nique chic réalisé par la maison Fauchon sera produit à deux mille exemplaires et servi dans une élégante boîte à chapeau, qui peut d’ores et déjà être réservée.