«Le Qatar? Une expérience enrichissante et un rythme moins intensif», Ronan Thomas

Eurosport.fr : Comment jugez-vous cette première expérience au Qatar?

Ronan Thomas : Elle est très enrichissante. Il y a pas mal de changements avec la France. Le rythme est très différent de ce que je connaissais. Je suis satisfait car je ne savais pas trop où je mettais les pieds malgré une certaine expérience dans les pelotons. Avec 20% de victoires (19 succès pour 94 montes au 31/01, ndlr), j’affiche de meilleures statistiques que d’habitude.

Quelles sont les différences avec ce que vous vivez en France?

Je suis à cheval tous les matins, c’est la différence majeure. En France, je suis aux courses presque tous les jours, et il y a beaucoup de déplacements entre Paris et la province. Ici, il n’y a qu’un hippodrome (à Doha, ndlr) avec deux réunions par semaine (souvent le mercredi et le jeudi, sauf pour les grands rendez-vous, ndlr). Le rythme est moins intensif, il y a moins de courses mais cela demande une plus grande concentration. L’autre changement concerne les Pur-sang Arabes, qu’il m’a fallu comprendre. C’est une autre approche de la compétition.

L’adaptation a-t-elle été compliquée?

Non car je suis un grand passionné de chevaux. Lors des galops matinaux, j’ai vite vu comment ces chevaux réagissaient. La gestion de l’effort est différente, il fallait juste la mettre en pratique mais l’adaptation a été rapide.

À quoi ressemble votre journée type?

Les horaires des galops sont liés au climat. À mon arrivée en novembre, il faisait encore 40 degrés l’après-midi alors le premier lot était donc programmé vers 4h15 du matin. Maintenant qu’il fait plus doux, c’est plutôt 5h. J’ai quatre lots jusqu’à environ 8h30. Le réveil très matinal est une habitude à prendre. Le reste de la journée est un mix entre découverte du pays, de la capitale et du sport: tennis, entretien physique. J’ai une journée off, le vendredi, qui correspond au dimanche en Europe.

Avez-vous été aidé par la présence de français sur place?

Oui. Je passe du temps avec mes amis Théo Bachelot (qui vit sa deuxième année au Qatar, ndlr) et Stéphane Ladjadj, qui réside au Qatar depuis longtemps. Ils ont accéléré ma découverte du pays.

Quel est le point négatif de votre expérience?

La famille, qui est loin. Elle est venue un petit mois mais ça reste le point noir de l’aventure.

Qu’avez-vous appris professionnellement?

Il est intéressant de découvrir les Pur-sang Arabes. Ici, le niveau est assez élevé, il y a de très bons chevaux. Leur caractère est différent, c’est étonnant, mais cela donne une autre vision des Pur-sang.

Comment est l’ambiance dans le vestiaire?

Il y a beaucoup de nationalités différentes, c’est bien de se confronter à d’autres techniques. Il y a pas mal de clans, formés par les Français, les Italiens, les Allemands et les locaux. Pour autant, l’atmosphère est globalement bonne et nous nous félicitons beaucoup après les courses.

Un retour en novembre prochain est-il déjà dans les tuyaux?

Je n’ai encore rien décidé. L’important est déjà de bien terminer cette saison avec les gros objectifs à venir. Il appartient à Alban de Mieulle d’en décider et d’en parler avec le cheikh pour une éventuelle reconduction. Il faudra réfléchir à l’organisation, au déplacement de la famille…

Quels sont les prochains objectifs?

Dès ce samedi (2 février, ndlr), il y a une réunion préparatoire au grand rendez-vous de la fin du mois (programmé le samedi 23 février, ndlr). Nous avons des vraies chances et nous aimerions gagner un maximum de courses. C’est excitant de monter dans une réunion majeure d’un pays étranger. Il y a un cérémonial sympa lors des remises de prix: on marque le coup avec le jockey, l’entraîneur et le propriétaire. Il ne manque que le public.

Quand rentrerez-vous en France?

Normalement courant mars, après la grande échéance. Suivant avec attention la météo française, je ne suis pas mécontent du tout d’être au Qatar! Mon retour est conditionné par la vraie reprise des écuries de Chantilly. Et il est possible que je sois amené à effectuer des allers-retours jusqu’en avril pour monter dans les belles réunions.