L’éclair de classe de Thunder Snow à la Dubaï World Cup

On n’aura vu que du bleu, ou presque. Le bleu, c’est la couleur de la casaque unie des Godolphin. C’est simple, on la voit très souvent devant, sur les photos d’arrivées. Et à la maison – oui l’écurie appartient au cheikh Mohamed ben Rachid al-Maktoum, émir de Dubaï et premier ministre des Émirats arabes unis –, ils sont impériaux. Samedi soir, Thunder Snow a offert une septième Dubaï World Cup à Godolphin (un record), et une huitième coupe – un record – à Saeed bin Suroor, l’entraîneur des bleus. Tout simplement époustouflant!

Soumillon, deux montes exemplaires

Deux heures après avoir décroché la Dubaï Gold Cup avec Vazirabad, Christophe Soumillon a inscrit son nom pour la première fois au palmarès de la grande course du jour, la Dubaï World Cup. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le duo Soumillon-Thunder Snow a réalisé une démonstration. Devant depuis l’ouverture des stalles, il a pris une puis deux longueurs d’avance à 500m du poteau et n’a plus été revu. Finalement, les pensionnaires de Bob Baffert (West Coast et Mubtaahij) ont accusé plus de cinq longueurs de retard. Un gouffre. «Le cheval était à 100%, c’est lui qui fait tout. Et c’est plus facile pour le jockey qui a un cheval de cette qualité. Je suis au paradis, je ne réalise pas», a clamé le pilote franco-belge au micro de Racing UK.

Toujours du bleu

Dans la Longines Dubaï Sheema Classic, Hawkbill a confirmé sa victoire dans la course préparatoire, il y a trois semaines. Le pensionnaire de Charlie Appleby s’est envolé dans la phase finale pour décrocher sa toute première course de Groupe 1, devant Poet’s Word et Cloth of Stars, deuxième du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Démonstration toujours avec Benbalt, casaque Godolphin (encore). Le champion de quatre ans, autre protégé de Saeed bin Suroor, a confirmé son bel hiver dans le Golfe avec une victoire de prestige dans le Dubaï Turf (Groupe 1). Il achève ainsi son périple à Meydan avec trois victoires et une deuxième place en quatre sorties.

Mendelssohn, le nom à retenir

Dans le UAE Derby, labellisé Groupe 2, c’est l’Irlande qui a brillé grâce à Mendelssohn. Ce galopeur de trois ans d’Aidan O’Brien a réalisé un superbe doublé après s’être déjà imposé lors de la Breeders Cup Juvenile Turf. Samedi, il a laissé ses adversaires à dix-huit longueurs ! Une avance rare qui a obligé le réalisateur de la retransmission à dé-zoomer au maximum tellement l’opposition était larguée. On devrait revoir ce phénomène le 5 mai prochain dans le Longines Kentucky Derby, course mythique outre-Atlantique, remportée en 2014 par California Chrome, lui-même lauréat de la Dubaï World Cup en 2016. Tiens, tiens…