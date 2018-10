Lemaire brille de mille feux, des françaises deuxièmes à Woodbine et Keeneland

Il n’en finit plus d’étonner et d’enchaîner les coups d’éclat. Il se dirige facilement vers une deuxième Cravache d’Or. Lui, c’est Christophe-Patrice Lemaire. Installé au Japon depuis maintenant 2015, le jockey de trente-neuf ans est tout simplement le meilleur depuis près de deux ans. À deux mois et demi de la fin de l’année, le Français a plus que pris le large au classement de la Cravache d’Or. Le lundi 15 octobre, il avait déjà enregistré 163 succès, soit 38 de plus que son plus proche concurrent, l’Italien Mirco Demuro (125), frère de Cristian, jockey numéro un de la casaque Augustin-Normand.

Une Triple Couronne pour Lemaire

Habitué des week-ends réussis, Christophe Lemaire a vécu un samedi 13 et un dimanche 14 octobre plutôt spéciaux. Le Tricolore a commencé par quatre victoires le samedi à Tokyo, avec un succès dans la plus belle course du jour, un Groupe 2. Mais c’est surtout le lendemain que Kyoto s’est paré de bleu-blanc-rouge. La Cravache d’Or en titre s’est imposée à cinq reprises sur les douze courses de la réunion. Et en fin de programme, associé à Almond Eye, il a décroché la Triple Couronne des Pouliches, à savoir un succès dans les Oaks, les 1000 Guinées et le Shuka Sho, un grand exploit puisque la Pur-sang de trois ans a dompté toutes les distances prévues, à savoir 1.600m, 2.400m et 2.000m pour finir. Elle n’est que la cinquième à réaliser cette prouesse.

Golden Legend voyage bien

Cinq mois après sa bonne tentative à Newmarket, où elle s’était classée cinquième des Dahlia Stakes (Gr.2), Golden Legend et son entourage, emmené par l’entraîneur Henri-François Devin, se sont de nouveau laissés tenter par l’étranger. La fille de Doctor Dino a donc traversé l’Atlantique pour arriver dans la banlieue de Toronto, au Canada, plus précisément sur l’hippodrome de Woodbine. La double lauréate de Groupe 3 (le Prix Bertrand de Tarragon en 2017 et la Coupe de Maisons-Laffitte en 2018) n’a pas démérité, terminant fort en pleine piste, pour prendre la deuxième place des E.P Taylor Stakes, épreuve labellisée Groupe 1. La protégée d’Henri-François Devin a échoué à moins d’une longueur de Sheika Reika, entraînée par l’Anglais Roger Varian. Toute proche d’imiter Siyouma, Reggane et Mrs.Lindsay, dernières représentantes tricolores au palmarès.

Mission Impassible battue par meilleure qu’elle

Jean-Claude Rouget, absent du week-end de l’Arc de Triomphe (aucun partant), a dépêché samedi à Keeneland l’une de ses meilleures pensionnaires de trois ans, Mission Impassible. Facile à l’entrée de la ligne droite avec Florent Géroux, jockey français installé aux Etats-Unis, la fille de Galileo a pris l’avantage avant d’être battue à la régulière par Rushing Fall. La représentante de Chad Brown, récente lauréate des Lake Placid Stakes (Gr.2) à Saratoga et de la Breeders’Cup Juvénile Fillies Turf (Gr.1) l’an passé, a inscrit son nom au palmarès des Queen Elizabeth II Challenge Cup Stakes (Gr.1). Rallongée pour l’occasion, Mission Impassible a néanmoins réalisé une performance de choix, confirmant ses très bonnes sorties à l’âge de deux ans.