L’entourage d’Enable veut un troisième Arc!

Il s’agissait de l’annonce la plus attendue de la fin de cette saison de courses de plat. Cette question revenait sans cesse dans la tête des fans de cette discipline : la grande championne Enable resterait-elle à l’entraînement en 2019 ? À 10h, ce lundi 19 novembre, la presse hippique s’est d’un coup emballée et a partagé la bonne nouvelle.

Durant plusieurs semaines, les propriétaires réfléchissaient à la suite de la carrière de leur championne. Finalement, la décision a été prise: «Le prince Khalid Abdullah a pris le temps de la réflexion avant de donner sa décision. Enable n’a couru qu’une course à deux ans, a fait une saison complète à trois ans et a seulement couru trois fois cette année. L’Arc est l’une des plus grandes courses du monde et le prince aimerait remporter un septième sacre avec la première lauréate de cette course trois fois de suite. Il deviendrait également le recordman de victoires dans cette course», a déclaré Teddy Grimthorpe, manager du Prince Khalid Abdullah au Racing Post.

Double lauréate de l’Arc, Enable deviendrait la deuxième de l’histoire des courses à tenter le triplé après Trêve en 2014, qui n’avait pu terminer que quatrième. Mais Enable n’est pas une jument comme les autres. Cette saison, elle a signé un doublé inédit Arc-Breeders’Cup Turf. La fille de Frankel n’a plus été battue depuis le 21 avril 2017 et a empoché plus de 8 millions d’euros de gains. En 2019, elle aura cinq ans et nul doute que son seul objectif sera d’empocher un troisième Arc. Tout sera fait pour.