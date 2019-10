Les champions sont de sortie à Ascot

Le galop européen va bientôt fermer ses portes. Ce sera aux Etats-Unis avec le week-end de la Breeders’Cup, et à l’Asie, avec les courses de Hong-Kong et Tokyo, de prendre le relais. Mais avant cela, il reste de nombreux Groupes 1 et Groupes 2 à conquérir dont les prestigieux British Champion Stakes ce samedi. Il sera question de la succession de Cracksman, double tenant du titre.

O’Brien vs Gosden-Dettori

C’est un duel qui dure depuis la nuit des temps. Un match Irlande-Angleterre qui sent le souffre. Dans le coin bleu, comme on dirait en boxe, Aidan O’Brien, qui vient de fêter ses 50 ans. Le mentor irlandais présente Magical. La fille de Galileo reste sur une performance en demi-teinte dans l’Arc (cinquième) mais trois semaines auparavant elle avait impressionné dans les Irish Champion Stakes à Leopardstown. Elle pourrait rejoindre New Approach (Jim Bolger), dernier auteur du doublé Irish Champion Stakes-QIPCO Champion Stakes en 2008. À noter que la jument de quatre ans, l’an passé lors de cette même réunion, remportait les Fillies & Mares Stakes (Groupe 1). De l’autre côté, il y aura la redoutable Coronet entraînée par la référence John Gosden. Refroidi par la deuxième place de Enable dans l’Arc, il aura à coeur de reprendre le cours des victoires dans les Groupes 1 et pourquoi pas conserver son titre. Cette année, Coronet a ouvert son compteur dans les courses de Groupes 1. En France, elle s’est emparée du Grand Prix de Saint-Cloud et du Darley Prix Jean Romanet. Aidan O’Brien présentera également I Can Fly et John Gosden aura Mehdaayih mais avec des chances limitées.

L’opposition sera menée par le surprenant Addeybb, annoncé deuxième favori outre-Manche. L’élève de William Haggas a connu le succès à trois reprises cette année (un Groupe 2, un Groupe 3 et une Listed). Il n’est tombé que sur le bon Elarqam dans les York Stakes. Autre prétendant à la victoire ou au moins au podium : la japonaise Deirdre. La lauréate du Shuka Sho 2017 s’est manquée pour ses premiers pas anglais à Royal Ascot mais elle a surpris bon nombre de spécialistes à Goodwood en remportant les Nassau Stakes (Gr.1).

L’attraction Stradivarius

Le phénomène est de retour sur son hippodrome favori. Stradivarius, véritable champion longue distance, invaincu depuis le 18 mai 2018, tente un doublé dans le British Champions Long Distance Cup (Gr.2). Le fils de Sea The Stars, entraîné par John Gosden, a fait une razzia dans les courses majeures cette année : Gold Cup d’Ascot, Goodwood Cup, Lonsdale Cup et Doncaster Cup. Dans le British Champions Fillies & Mares Stakes (Gr.1) l’affiche sera belle. Les clés de la course sont détenues par John Gosden qui aura les deux grandes favorites, à savoir Star Catcher et Anapurna. La première citée reste sur trois succès dont deux dans des Groupes 1 (Irish Oaks et Prix Vermeille) et a été choisie par Lanfranco Dettori. La seconde a déçu dans le Vermeille (septième sur neuf) mais s’est rattrapée en décrochant aisément le Prix de Royallieu (Gr.1). En mai elle avait déjà gagné au niveau Groupe 1, dans les Oaks britanniques.

Un Français aux dents longues

Véritable star du week-end de l’Arc de Triomphe avec six succès dont la plus grande course de galop au monde, Pierre-Charles Boudot sera du voyage à Ascot. Il retrouvera The Revenant dans les Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1). Le pur-sang de quatre ans, entraîné par Francis-Henri Graffard est tout simplement invaincu en 2019 et ne fait que gravir les échelons un à un. Il a en début d’année gagné Listed à Saint-Cloud puis s’est imposé au niveau Groupe 3 (Prix Edmond Blanc) avant de confirmer à Baden-Baden le 30 mai dans un Groupe 2. Sa performance majeure reste le 5 octobre dernier avec une victoire de quatre longueurs dans le Qatar Prix Daniel Wildenstein. Adepte de terrain souple-lourd, il a impressionné et découvrira Ascot avec des ambitions. Pierre-Charles Boudot va retrouver un autre tandem en la personne de One Master, dans les British Champions Sprint Stakes (Groupe 1). La lauréate du Qatar Prix de la Forêt revient sur 1200m et sur un hippodrome où elle a déjà brillé (victoire en 2017, troisième place en juin dernier). Elle est donnée troisième favorite chez les bookmakers britanniques.