Les cinq chevaux à suivre ce week-end à Paris Longchamp

Skalleti (Pierre-Charles Boudot/Jérôme Reynier), Prix Dollar (Groupe 2), samedi

Il est l’une des révélations de cette année. Crédité de deux succès en autant de sorties en 2018, Skalleti a bien démarré sa saison par une victoire à Marseille Vivaux. La seule défaite de sa carrière est une huitième place dans le Grand Prix de la Riviera Côte d’Azur à Cagnes-sur-Mer. Depuis, le pensionnaire de Jérôme Reynier a pris son envol. Aussi bon sur 1.600 que sur 2.000m, Skalleti s’est adjugé sa première Listed, à l’occasion du Prix Jacques de Brémond à Vichy. Sous la casaque de Jean-Claude Seroul, il a tenté sa chance dans le Prix Quincey (Gr.3) à Deauville. Pour ses débuts en ligne droite, Skalleti, associé pour la première fois à Pierre-Charles Boudot, a produit un magnifique changement de vitesse pour remporter le premier Groupe de sa carrière. Vainqueur de huit de ses neuf sorties, le hongre de quatre ans s’attaque désormais au Prix Dollar (Gr.2) sur 1.950m. Si ses limites sont inconnues, il faudra battre Line Of Duty, un pensionnaire de Charlie Appleby, troisième du Prix Jacques Le Marois (Gr.1) et du Prix du Moulin de Longchamp (Gr.1). Attentiste durant ses courses, Skalleti pourrait une nouvelle fois mettre à profit sa pointe de vitesse pour offrir un premier Groupe 2 français à Jérôme Reynier.

Musis Amica (Mickael Barzalona/André Fabre), Prix de Royallieu (Gr.1), samedi

Deuxième du Prix de Diane Longines en 2018, Musis Amica est longtemps restée loin des hippodromes en raison de soucis de santé. De retour à la compétition dans une Listed, le 22 juin à Compiègne, elle n’a pu faire mieux que deuxième, battue par Rolando. Décevante deuxième du Prix du Fond européen de l’élevage à Deauville, la fille de Dawn Approach n’a jamais semblé dans la course lors du Prix Jean Romanet (Gr.1), semblant toujours prise de vitesse. André Fabre a alors décidé de l’engager sur 2400 mètres à l’occasion du Prix Vermeille (Gr.1). Attentiste en retrait, comme à son habitude, Musis Amica est rentrée véritablement dans sa course dans la ligne droite et a produit une magnifique accélération, terminant deuxième à moins d’une longueur de Star Catcher. Cette fois-ci, elle évoluera sur 2.800m, une distance qui lui permettra de se montrer plus en action avant la ligne droite. Si son changement de vitesse est le même que dans le Prix Vermeille, nul doute qu’elle devrait faire mal à ses adversaires, à commencer par Lah Ti Dar et Anapurna, deux pensionnaires de John Gosden. En cas de succès, elle remporterait son premier Groupe 1 et permettrait à son entraîneur d’inscrire son nom pour la cinquième fois au palmarès de cette course.

Enable (Lanfranco Dettori/John Gosden), Prix de l’Arc de Triomphe (Gr.1), dimanche

La classe. Le talent. Une championne. En cas de succès dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, Enable rentrerait dans la légende. Une troisième victoire dans la plus belle épreuve du monde serait une performance inédite. Invaincue depuis le 21 avril 2017, la protégée de John Gosden a remporté trois Groupes 1 cette année. Lors des Coral Eclipse à Sandown, elle a devancé Magical après une belle lutte. Ensuite, Enable a dû batailler avec Crystal Ocean pour remporter les King George à Ascot. La reine a ensuite célébré ses adieux aux fans britanniques à l’occasion des Yorkshire Oaks, laissant Magical à deux longueurs. Cette fois, Japan et Sottsass seront ses plus sérieux rivaux. Ce serait son onzième Groupe 1, le septième Arc pour Lanfranco Dettori et Khalid Abdullah, son propriétaire, et le quatrième pour John Gosden. Enable se doit d’écrire l’Histoire.

Victor Ludorum (Mickael Barzalona/André Fabre), Prix Jean-Luc Lagardère (Gr.1), dimanche

Impressionnantes. Voilà comment on pourrait décrire les deux performances de la carrière de Victor Ludorum. Le poulain entraîné par André Fabre a débuté le 1er septembre à Paris Longchamp, dans une course où il a transpercé le peloton dans la ligne droite, sans que son jockey n’ait à user de sa cravache. Deux semaines plus tard, le fils de Shamardal a réalisé un nouveau coup de force en s’imposant avec plus de trois longueurs sur son dauphin. En réussite dans les courses réservées aux Pur-sang de deux ans avec notamment Earthlight, André Fabre tient avec Victor Ludorum une nouvelle pépite qui devra confirmer son talent dans le Prix Jean-Luc Lagardère. Le trio Barzalona/Fabre/Godolphin a déjà frappé dans cette épreuve en 2015 avec Ultra. Victor Ludorum devra se méfier d’Écrivain, invaincu en deux sorties et lauréat du Prix des Chênes sur ce même parcours.

Battaash (Jim Crowley/Charles Hills), Prix de l’Abbaye de Longchamp (Gr.1), dimanche

Il est le cheval le plus rapide du monde sur le kilomètre. Battaash est la star du 1.000m en l’absence de son meilleur ennemi, Blue Point. Impressionnant lauréat des Nunthorpe Stakes (Gr.1) à York, le protégé de Charles Hills a déjà remporté le Prix de l’Abbaye de Longchamp en 2017, sur l’hippodrome de Chantilly. L’an passé, il n’avait pu faire mieux que quatrième dans ce Groupe 1. En quatre sorties cette année, il n’a été battu que par Blue Point. Associé à son fidèle partenaire Jim Crowley, il devrait prendre rapidement la tête. La seule ombre au tableau concerne l’état du terrain qui pourrait devenir trop souple pour lui. Battaash est en quête d’un troisième Groupe 1 et d’une onzième victoire en vingt courses. La Grande-Bretagne pourrait bien conserver son titre dans cette épreuve, qui n’a plus été gagné par un entraîneur français depuis 2012.