Les cinq courses qui feront le Meeting Royal Ascot

Queen Anne Stakes, mardi 18 juin

Le meeting Royal Ascot va démarrer fort avec les Queen Anne Stakes, premier Groupe 1 de ces cinq jours. Ancien pensionnaire d’André Fabre, Le Brivido est désormais entraîné par Aidan O’Brien. Cinquième des Lockinge Stakes (Gr.1) à Newbury lors de sa dernière sortie, il semble peu à peu retrouver ses sensations et devrait arriver à 100% au départ de cette épreuve. Face à lui, Laurens, quadruple lauréate de Groupes 1 en 2018 et deuxième des Lockinge Stakes (Gr.1) à l’occasion de sa rentrée en 2019, s’annonce comme une dangereuse adversaire. Pour elle, le mile d’Ascot demeure toutefois une interrogation. Lors des Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1) fin octobre, la protégée de Karl Burke avait beaucoup déçu.

À suivre également, le lauréat des Lockinge Stakes, Mustashry. En pleine progression, il va tenter de réaliser le doublé comme Ribchester en 2017. Son entraîneur, Sir Michael Stoute, est le recordman du nombre de succès dans ce Meeting Royal Ascot avec soixante-dix-neuf victoires. Représentant la France, Olmedo vient de rassurer en terminant deuxième du Prix du Muguet à Saint-Cloud. Si le pensionnaire de Jean-Claude Rouget se montre détendu durant la course, il faudra s’en méfier. À noter que le tenant du titre, Accidental Agent, sera bien présent.

Les partants majeurs : Laurens, Le Brivido et Mustashry.

Pour la France : Olmedo (J.-C. Rouget).

Prince of Wales’s Stakes, mercredi 19 juin

Elle effectue son grand retour à la compétition! Deuxième du Qatar Prix de l’Arc de triomphe, Sea Of Class va tenter d’effectuer une rentrée gagnante et de remporter un troisième Groupe 1. La fille de Sea The Stars devra évidemment se méfier de Magical. La protégée d’Aidan O’Brien est invaincue en trois sorties en 2019, avec notamment un sacre dans la Tattersalls Gold Cup au Curragh. Le cru 2019 de ces Prince of Wales’s Stakes s’annonce exceptionnel, avec également la présence de Crystal Ocean. Après deux succès cette année en Groupes 3, il va tenter de remporter le premier Groupe 1 de sa carrière. Entraîné par Sir Michael Stoute, il avait déjà brillé l’an passé à Royal Ascot à l’échelon inférieur. Le tandem Pierre-Charles Boudot-André Fabre est également en lice avec Waldgeist. Lauréat du Prix Ganay (Gr.1) à Paris Longchamp pour sa rentrée, celui-ci tentera d’offrir à son entraîneur sa troisième victoure dans cette course après Manduro en 2007 et Byword en 2010.

Les partants majeurs : Sea Of Class, Magical, Crystal Ocean, Zabeel Prince.

Pour la France : Waldgeist (A. Fabre).

Gold Cup, jeudi 20 juin

Il est probablement le meilleur stayer d’Europe. Stradivarius effectue sa deuxième sortie de l’année. Le pensionnaire de John Gosden a signé une rentrée victorieuse à York dans un Groupe 2. Tenant du titre de cette course, il n’a plus été battu en compétition depuis le 21 octobre 2017! Il faudra être fort pour le devancer. Cross Counter sera son principal opposant. Lauréat de la Dubaï Gold Cup (Gr.2) cet hiver à Meydan, il n’a plus couru depuis. À Ascot, la distance est encore plus longue mais ses limites sont inconnues. La France sera représentée par Called to the Bar. Avec Holdthasigreen, il s’agit du meilleur Pur-sang tricolroe sur les longues distances. Le pensionnaire de Pia Brandt vient de s’imposer dans le Prix Vicomtesse Vigier (Gr.2) à Paris Longchamp et sera associé à Maxime Guyon. Pour son premier déplacement en Grande-Bretagne, il peut créer la surprise.

Les partants majeurs : Stradivarius, Cross Counter, Dee Ex Bee, Kew Gardens.

Pour la France : Called to the Bar (P. Brandt).

Coronation Stakes, vendredi 21 juin

Pendant pour les femelles des Saint James’s Palace Stakes, cette course jouira d’un plateau tout simplement sublime. Lauréate des 1000 Guinées de Newmarket et d’Irlande, Hermosa tentera la passe de trois, comme l’avait réalisé Winter en 2017. La protégée d’Aidan O’Brien a éclaboussé la scène britannique de son talent. Alors qu’elle avait été un temps pressentis pour participer au Prix de Diane Longines, l’homme de Ballydoyle s’est finalement axé sur ce rendez-vous. Face à elle, Jubiloso fait figure point d’interrogation. Facile lauréate de ses deux premières sorties, elle est elle aussi entraînée par Sir Michael Stoute, qui sait viser juste dans les grands événements. La demi-sœur de Frankel semble avoir l’accélération des championnes mais devra le prouver face à Hermosa.

La France ne sera pas en reste avec la présence de Castle Lady. Invaincue en trois sorties et lauréate de la Poule d’Essai des Pouliches, la pensionnaire d’Henri-Alex Pantall semble en pleine progression. La dernière lauréate tricolore de cette course reste Qemah en 2016.

Les partantes majeures : Hermosa, Jubiloso, Pretty Pollyanna.

Pour la France : Castle Lady (H.-A. Pantall) et Watch Me (F.-H. Graffard).

Diamond Jubilee Stakes, samedi 22 juin

Dernier Groupe 1 de Royal Ascot, les Diamond Jubilee Stakes se disputent en ligne droite. Battu de très peu l’année dernière, City Light tentera cette fois-ci de l’emporter. Le pensionnaire de Stéphane Wattel vient de finir deuxième d’une Listed à Maisons-Laffitte derrière Inns Of Court. Protégé d’André Fabre, ce dernier sera également là. Suivi une courbe ascendante, il a laissé une belle impression dans le Prix du Gros-Chêne à Chantilly. Depuis la création de cette épreuve, la France n’a jamais réussi à s’y imposer. Il faudra se méfier de la délégation britannique et surtout d’Invincible Army. Invaincu en 2019, le pensionnaire de James Tate n’a que quatre ans et semble en pleine forme, comme en atteste son succès facile dans un Groupe 2 à York. À noter également la présence de The Tin Man, lauréat de cette épreuve en 2017.

Les partants majeurs : Invincible Army, The Tin Man, Limato.

Pour la France : City Light (S. Wattel), Inns Of Court (A. Fabre).