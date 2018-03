Les Français défient l’élite mondiale samedi à Dubaï

Godolphin Mile (Gr. 2, 13h45) : Rosa Imperial

C’est la première des quatre élèves qu’André Fabre a amenés dans cette prestigieuse réunion. Pour elle, ce sera une grande première, puisque cette fille de Pivotal n’avait jamais quitté l’Hexagone. En France, elle compte une victoire dans un Groupe 3 et un échec au haut niveau dans le Prix Maurice de Gheest 2017, où elle ne s’était jamais montrée menaçante. Elle sera la seule femelle au départ et bénéficiera de la monte de Mickaël Barzalona, un homme de grands rendez-vous.

Dubaï Gold Cup (Gr. 2, 14h50) : Vazirabad

Un sacré cheval. Increvable. Plus les distances s’allongent, plus il est à l’aise. Et sur la distance marathon des 3.200 m de Meydan, il est tout simplement le double tenant du titre. Mais dans la préparatoire, le champion d’Alain de Royer Dupré est tombé sur un os nommé Rare Rhythm, qu’il retrouve ici. La revanche s’annonce compliquée, mais Vazirabad aura pour lui d’être associé à Christophe Soumillon – dont on garde en tête l’incroyable monte de l’an dernier dans cette course-là avec ce cheval-là. Alors tout est possible!

Dubaï Turf (Gr. 1, 17h35) : Trais Fluors

Lui a effectué une bonne rentrée en France le 6 mars dernier dans le Prix Montjeu, duquel il s’est classé bon deuxième, concluant dans une bonne action. L’an dernier, il avait terminé sa saison en décevant quelque peu dans le Prix Jacques le Marois (quatrième). On n’est pas certains de vraiment connaître ses limites, et de toutes les candidatures françaises au départ de cette grande journée de sport, il est celle qui a le plus l’allure d’un grand point d’interrogation. Méfions-nous du redoutable tandem André Fabre – Vincent Cheminaud…

Dubaï Sheema Classic (Gr. 1, 18h10) : Cloth of Stars

C’est le deuxième du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe 2017, tout simplement. Pour sa rentrée, le 6 mars dernier, il a tracé un parcours très correct, échouant d’un rien sur un Talismanic des grands jours. Il arrive ici avec de grosses ambitions, et pourrait bien montrer l’exemple au même Talismanic (ici en photo), qui court l’épreuve suivante.

Dubaï World Cup (Gr. 1, 18h50) : Talismanic

Sa grande liste blanche sur le nez a fait de lui le chouchou de la planète courses. Accueilli en véritable star dans tous les pays où il pass, il a pour principal fait d’armes d’avoir remporté la Breeders’ Cup 2017 à Del Mar, en Californie. Sa rentrée à Chantilly s’est avérée excellente, il semble être la plus solide des chances françaises au départ de cette journée à Meydan.