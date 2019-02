Les huit dates immanquables du plat en France cette année

Prix Ganay, premier Groupe 1 en Europe, le 28 avril à Paris Longchamp

Six semaines après la reprise des courses parisiennes, le joyau du bois de Boulogne fêtera sa première année après rénovation. Le Prix Ganay constitue le premier rendez-vous majeur pour les chevaux d’âge en Europe. À l’issue des 2.100m, un champion succèdera au grand Cracksman (John Gosden) lauréat en 2018.

Poules d’Essai des Pouliches et Poulains, le 12 mai à Paris Longchamp

Les meilleurs Pur-sang de trois ans sont appelés à la barre! Dans les Poules d’Essai des Pouliches et Poulains, il est possible de voir un ou une future championne. Le français Olmedo (JC.Rouget) et l’anglaise Teppal (D.Simcock) cherchent leurs successeurs dans ce premier Groupe 1 de l’année pour la génération des trois ans.

Prix du Jockey Club, le 2 juin à Chantilly

Trois semaines après les Poules d’Essai, les galopeurs de trois ans ont rendez-vous sur la distance intermédiaire de 2.100m. Dans le magnifique écrin de Chantilly, la crème se battra dans cette course surnommée «le Derby français». Rares sont les étrangers qui font le déplacement à cause du programme anglais et irlandais riche à cette période, mais les seconds couteaux restent redoutables.

Longines Prix de Diane, le 16 juin à Chantilly

Les femelles sont à l’honneur dans le Longines Prix de Diane. Outre le côté esthétique dans les tribunes, c’est bien sur la piste que les pouliches de trois ans se battront pour la couronne. Après Zarakva en 2008, Trêve en 2013 ou encore Laurens en 2018, une nouvelle championne mettra son nom au palmarès de l’épreuve.

Juddmonte Grand Prix de Paris, le 14 juillet à Paris Longchamp

Disputée en semi-nocturne, de 17h à 21h, cette réunion attirera un public venu en nombre, en ce jour de Fête Nationale. Souvent couru en petit comité, ce Groupe 1 réservé aux trois ans sourit généralement à la France. Mais l’an dernier, l’élève d’Aidan O’Brien, Kew Gardens, avait dominé la délégation tricolore.

Prix Jacques Le Marois, le 11 août à Deauville

Il est l’un des cinq Groupes 1 du meeting deauvillais, qui commence fin juillet et se termine fin août. Le Prix Jacques le Marois se dispute sur l’intégralité de la ligne droite de l’hippodrome de la Touques, soit 1.600m. L’an passé, l’impressionnante Alpha Centauri avait croqué ses adversaires.

Qatar Prix Vermeille, Prix Foy et Prix Niel, le 15 septembre à Paris Longchamp

Surnommés Arc Trials, ces Groupes constituent une répétition générale du grand week-end de début octobre. Les pouliches et juments se retrouvent sur la distance classique de 2.400m dans le Qatar Prix Vermeille. Les trois ans s’affrontent dans le Niel et les chevaux d’âge dans le Foy.

Week-end de l’Arc de Triomphe, les 5 et 6 octobre à Paris Longchamp

Tout le monde attend la revanche entre Enable et Sea of Class qui avaient ébloui la fin de saison au galop. Mais la petite japonaise invaincue Almond Eye, impressionnante, pourrait arbitrer le duel tant espéré entre les championnes anglaises. À côté de ce championnat du monde des galopeurs, on retrouvera huit autres Groupes 1 et quatre Groupes 2 pour deux jours exceptionnels de compétition.