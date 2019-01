Les huit dates qui feront l’année 2019

26 mars : Dubaï World Cup à Meydan (Émirats arabes unis)

Deuxième épreuve la plus richement dotée au monde avec 10 millions de dollars d’allocations, la Dubaï World Cup se dispute à Meydan sur le dirt, un sable spécial. Christophe Soumillon est le tenant du titre avec Thunder Snow, qui a pris sa retraite. Cette épreuve de niveau Groupe 1 rassemble des milliers de personnes sur l’hippodrome émirati et propose un spectacle à couper le souffle.

2 juin : Prix du Jockey-Club à Chantilly

Il s’agit de la course la plus prisée pour les Pur-sang de trois ans sur l’hippodrome de Chantilly. Le Prix du Jockey-Club fait partie des tremplins pour le prochain Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. Le dernier cheval à avoir réalisé le doublé est Dalakhani en 2003. L’année passée, Study Of Man s’était imposé sous la selle de Stéphane Pasquier.

16 juin : Prix de Diane à Chantilly Longines

Prestigieuse épreuve pour les pouliches de trois ans, également organisée à Chantilly, le Prix de Diane Longines a récompensé de nombreuses championnes. Zarkava en 2008 ou encore Trêve en 2013 figurent au palmarès, et ces deux femelles ont lors de la même saison été sacrées dans l’Arc. Laurens, quintuple lauréate de Groupes 1 s’est adjugé la dernière édition.

18 au 22 juin : Meeting Royal Ascot (Grande-Bretagne)

Le Royaume-Uni attend ces quatre jours avec impatience. Le meeting Royal Ascot regorge de fantastiques champions en piste : Roaring Lion, Cracksman ou encore Stradivarius, se sont distingués en 2018 dans l’un des huit Groupes 1 programmés.

27 Juillet : King George VI and Queen Elizabeth Stakes à Ascot (Grande-Bretagne)

Considéré comme l’équivalent estival de l’Arc de Triomphe, ce Groupe 1 rassemble la crème des chevaux sur 2.400 m. L’an passé, Poet’s Word s’était livré à une magnifique lutte avec Crystal Ocean. En 2017, Enable était parvenue à réaliser le doublé King George VI – Arc. Depuis 2006 et Hurricane Run, aucun cheval français n’a épinglé cette épreuve à son palmarès.

5 et 6 octobre : Qatar Prix de l’Arc de Triomphe à Paris Longchamp

Prix du Cadran, Prix de l’Opéra ou encore Prix la Forêt seront à l’affiche du prestigieux week-end. En tout, huit Groupes 1 se disputeront sur l’hippodrome de Paris Longchamp. Le bouquet final reste évidemment le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe. L’enjeu est simple : Enable parviendra-t-elle à conserver son titre pour la troisième fois ? Il s’agirait d’un exploit unique.

1er et 2 novembre : Breeders’Cup à Santa Anita (États-Unis)

Après l’exploit réalisé par Enable, qui a donc remporté l’Arc puis la Breeders’Cup Turf, c’est sur l’hippodrome de Santa Anita aux États-Unis que se disputera ce fantastique week-end. Au total, quinze Groupes 1 se disputeront durant ces deux journées de course. Le point d’orgue reste évidemment la Breeders’Cup Classic, gagnée par l’Américain Accelerate en 2018.

24 novembre : Japan Cup à Tokyo (Japon)

Sur le continent asiatique aussi, de véritable champions seront à la lutte. Le dimanche 24 novembre à Tokyo, la Japan Cup fera lever les foules, avec plus de 100.000 spectateurs de moyenne. Un jockey français est tenant du titre : Christophe-Patrice Lemaire, qui s’est imposé avec la championne Almond Eye. Il s’agit du dernier grand rendez-vous d’un calendrier riche en sport et probablement riche en émotions.