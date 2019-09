Les jockeys français ont toujours autant la cote à l’étranger

Après trois trimestres de compétition aux quatre coins de la planète, il est l’heure pour eurosport.fr de jeter un œil sur les jockeys tricolores expatriés du Japon aux États-Unis en passant par Singapour et la Corée du Sud. Tous ont vécu un bel été sauf Johan Victoire qui a lourdement chuté fin août et qui entrevoit enfin la fin des soucis.

Prat, patron de Del Mar

Flavien Prat a renoué avec le succès au meeting estival de Del Mar, qui s’est étalé du 17 juillet au 2 septembre en Californie. Battu l’an passé par Drayden van Dyke, le Français a cette fois balayé l’opposition. Avec quarante-deux victoires et 50% de réussite sur le podium, il n’a pas fait dans le détail pour remporter une deuxième fois ce meeting après 2017. Le fils de l’entraîneur de trot Frédéric Prat a d’ores et déjà réussi sa plus belle année, avec un record de gains battu à trois mois de la clôture des comptes. Au 25 septembre, il pointait à la septième place du classement avec cent trente-cinq victoires. Et au début du mois, lors de la belle réunion de Belmont Park, non loin de New York, Flavien Prat s’est imposé dans les Jockey Club Oaks Invitational Stakes en selle sur Edisa, une connaissance venue de France, entraînée par Alain de Royer Dupré.

Les autres Français installés aux Etats-Unis figurent hors du top dix mais pas si loin. Vainqueur de la Breeders’Cup Classic en 2017, Florent Géroux se rapproche des mille cinq cents succès sur le sol américain. Installé depuis 2008, il en est à cent vingt-trois victoires cette année, dont un Groupe 1 et un Groupe 2, pour une douzième place provisoire. Quant à Julien Leparoux, père d’un deuxième enfant en début d’année, il monte moins mais figure tout de même à la seizième place du classement avec soixante-dix-sept victoires. Début juillet, il a signé un succès de prestige dans les Belmont Oaks Invitational Stakes.

Lemaire, objectif triplé

Double lauréat de la Cravache d’or Japonaise, Christophe-Patrice Lemaire connaît une année moins fructueuse. En raison notamment de plusieurs voyages à l’étranger, le Tricolore a laissé Yuga Kawada prendre de nombreuses longueurs d’avance tout au long de l’année. Mais depuis l’été, l’écart s’est réduit comme peau de chagrin. Avant le dernier week-end de septembre, Lemaire n’est plus qu’à sept victoires du Japonais (cent onze à cent dix-huit), victorieux du World All Star Jockeys. Le premier dimanche d’octobre, sauf changement de dernière minute, Christophe-Patrice Lemaire devrait participer au Qatar Prix de l’Arc de Triomphe à Paris Longchamp où trois chevaux japonais sont annoncés.

Beuzelin s’affirme, Victoire au repos forcé

Ailleurs en Asie, les Bleus connaissent des fortunes diverses. Ainsi, Louis-Philippe Beuzelin, installé depuis mi-août à Singapour, a déjà connu la victoire à deux reprises. Après ses quarante premières courses, il compte deux victoires et sept podiums, soit une réussite d’un peu moins de 25% sur le podium. Établi en Corée du Sud, Johan Victoire, victime d’une lourde chute le dimanche 25 août, est en passe de reprendre. Sur son compte Twitter, il a annoncé son retour en selle pour le 10 octobre, dans un premier temps à l’entraînement. Il a remporté cent douze succès, principalement dans la capitale, Séoul, depuis son arrivée en juillet 2017.