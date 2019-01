Les paris de la rédaction pour 2019

Enable va-t-elle réaliser un triplé dans l’Arc de Triomphe? NON

Le doublé dans le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, le dimanche 7 octobre 2018, était déjà un petit miracle. Blessée pendant dix mois, Enable a effectué une rentrée victorieuse sur le sable de Kempton avant de résister à la possible nouvelle championne Sea of Class. La protégée de John Gosden, également lauréate de la Breeders Cup Turf, est une championne de la trempe des Zarkava ou Trêve et la voir rester à l’entraînement à cinq ans a surpris bon nombre d’observateurs. Gagner un troisième trophée, chose inédite dans l’histoire des courses, sera une tâche très compliquée face aux Sea of Class, Almond Eye et peut-être d’autres Pur-sang de trois ans qui pointeront le bout de leur nez en fin de printemps. Enable peut monter sur le podium. Mieux? On en doute.

La Cravache d’Or échappera-t-elle à Christophe Soumillon? OUI

Vainqueur de sa dixième Cravache d’Or à la fin de l’année 2018, Christophe Soumillon est presque toujours le meilleur jockey depuis 2011 même s’il a obtenu ses premiers titres en 2003, 2005 et 2006. Mais en cette année 2019, les cartes pourraient être rabattues. Maxime Guyon, motivé dès la première réunion de l’année à Pornichet, montre son ambition sur les réseaux sociaux. Le premier jockey de la casaque Wertheimer & Frère reste sur dix podiums d’affilée (six deuxièmes places et quatre troisièmes places), et 2019 pourrait être son année. Il ne faudra pas non plus oublier Pierre-Charles Boudot, vainqueur en 2015 et 2016 et qui n’a plus quitté le podium depuis 2013.

Un cheval japonais va-t-il enfin gagner l’Arc de Triomphe? OUI

Allez, osons! Almond Eye sort clairement de l’ordinaire. À première vue, elle semble un monde au-dessus des japonais qui ont tenté leur chance ces dernières années (Makahiki, Clincher, Satono Diamond et d’autres). Invaincue en cinq courses, la pensionnaire de Sakae Kunieda a décroché la Triple Couronne Japonaise (1000 Guinées, Oaks et Shuka Sho) puis s’est jouée de l’opposition dans la célèbre Japan Cup, face aux plus expérimentés, en s’emparant du record du monde sur 2.000m. Associée au crack jockey Christophe-Patrice Lemaire, elle est devenue une icône au pays du Soleil Levant. On la pense capable de venir à bout de Sea of Class et Enable, un exploit qui aurait un écho phénoménal au Japon, pays où les fans de course se comptent par millions.

Holdthasigreen deviendra-t-il le meilleur stayer d’Europe ? OUI

On tente un coup de poker en répondant positivement! Il a éclaboussé de son talent toute la deuxième partie de saison. Chez les stayers, Holdthasigreen est devenu en quelques mois une référence. Lauréat du Prix Kergorlay à Deauville puis deuxième du Prix Gladiateur, il a également été battu dans le Prix du Cadran, le jour de l’Arc, par Call The Wind. Délocalisé à Chantilly, le pensionnaire de Bruno Audouin a connu la consécration dans le Prix Royal Oak (Gr.1). Désormais âgé de sept ans, il semble plus fort que jamais, s’imposant comme la référence en France. Vazirabad absent depuis juin, Holdthasigreen a pris le leadership en France. En Europe, Stradivarius reste un ton au-dessus mais John Gosden n‘a toujours pas annoncé la suite de sa carrière. En cas d’absence, le fils de Hold That Tiger pourrait postuler à la candidature de meilleur stayer d’Europe.

Plus de Groupes 1 pour John Gosden que pour Aidan O’Brien? NON

C’est un duel entre les deux meilleurs entraîneurs européen. L’an passsé, John Gosden et Aidan O’Brien n’avaient pu se séparer. Après huit mois de compétition, le duel s’est terminé par un match nul avec douze victoires chacun au niveau Groupe 1. En 2019, John Gosden devra retrouver des pépites dans son écurie pour rééditer un tel score. Roaring Lion (quatre Gr.1) et Cracksman (trois Gr.1) étant rentrés au haras, il semble difficile de concurrencer l’entraîneur de Ballydoyle. Néanmoins, il pourra compter sur Enable, Lah Ti Dar, Too Darn Hot ou encore Stradivarius pour retrouver le chemin des succès. Pour autant, Aidan O’Brien sera trop difficile à battre.

Une femme dans le top dix du classement de la Cravache d’Or? NON

L’année 2018 a été celle des femmes chez les jockeys. Leader de la Cravache d’Or en début de saison, Mickaëlle Michel a terminé douzième du classement avec soixante-douze succès, à deux unités du dixième Aurélien Lemaître. Une fantastique performance qui risque d’être plus compliqué à réaliser cette saison. En effet, Coralie Pacaut, Maryline Eon et Mickaëlle Michel sont passées professionnelles et ne bénéficient plus de la décharge. Terminer entre la huitième et dixième place leur semble possible, mais sûrement pas mieux. Tentons le non pour cette année mais elles ne seront pas loin du compte.