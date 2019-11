Les performances européennes dans la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf

Daahyeh (W. Buick / R. Varian), 2e : lauréate d’un Groupe 2 à Newmarket, Daahyeh a découvert une distance plus longue à l’occasion de la Breeders’ Cup Juvenile Fillies Turf. Après un départ correct, la protégée de Roger Varian a patienté sur une troisième ligne à la corde. Décalée juste avant le dernier tournant, Daahyeh a attaqué au début de la ligne droite. La pouliche montée par William Buick a refait beaucoup de terrain, repris la deuxième place à Sweet Melania mais n’a jamais pu revenir sur Sharing. Elle est assurément une pouliche d’avenir, amenée à gagner son Groupe 1 l’an prochain sur le mile.

Albigna (S. Foley / Mme J. Harrington), 4e : lauréate du Prix Marcel Boussac (Gr.1) à Paris Longchamp, Albigna était la principale opposante des Américaines. Mal partie, la pouliche entraînée par Jessica Harrington s’est retrouvée en dernière position. Dès lors, la cause était presque perdue pour la victoire. Rattrapée par Sean Foley à la corde, Albigna a fini très fort, près du podium. Une magnifique performance qui prouve une nouvelle fois qu’on devrait entendre parler d’elle sur le mile en 2020.

Tango (R. Moore / A. O’Brien), 8e : quatrième des Cheveley Park Stakes (Gr.1) puis facile vainqueur d’une course au Curragh, Tango est parti correctement, mais Ryan Moore a progressivement perdu sa place, se retrouvant à l’arrière. Le protégé d’Aidan O’Brien n’a jamais pu revenir ensuite, finissant courageusement tout de même.

Shadn (J. Spencer / A. Balding), 9e : lauréat du Critérium de Maisons-Laffitte (Gr.2), Shadn défendait pour la première fois les couleurs de son nouveau propriétaire, Katsumi Yoshida. Le protégé d’Andrew Balding n’a pas profité de son bon numéro dans les stalles, se retrouvant à l’arrière du peloton. Pas très heureux au début de la ligne droite alors qu’il tentait de venir, Shadn n’a jamais pu se relancer.

Etoile (L. Dettori / A. O’Brien), 10e : décevante huitième dans les Cheveley Park Stakes (Gr.1) à Newmarket, Etoile souhaitait se racheter aux États-Unis. Ayant hérité du numéro quatorze dans les stalles, elle a dû produire un effort dès le départ pour se retrouver près des premières. Lanfranco Dettori a tenté de la protéger au mieux mais la protégée d’Aidan O’Brien n’a pu suivre les meilleures dans la ligne droite.

Unforgetable (W-M. Lordan / J. O’Brien), 13e : elle a fait face à une trop fort concurrence dans ce Groupe 1. En retrait, la pouliche entraînée par Joseph O’Brien n’a jamais pu quitter l’arrière du peloton, terminant avant-dernière.

Living In The Past (D. Tudhope / K. Burke), 14e : cinquième des Cheveley Park Stakes (Gr.1) à Newmarket, Living In The Past a rapidement pris les devants avant de laisser passer Abscond. Battue dans le dernier tournant, la protégée de Karl Burke n’a pas montré à sa valeur.