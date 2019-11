Les performances européennes dans les autres courses de la Breeders’ Cup

Longines Breeders’ Cup Turf

Anthony van Dyck (R. Moore / A. O’Brien), 3e : troisième des Irish Champion Stakes (Gr.1) à Leopardstown, Anthony van Dyck s’est présenté pour la deuxième fois aux États-Unis après avoir déçu en 2018. Ayant trouvé sa place sur une troisième ligne à la corde, Ryan Moore a commencé à se décaler à la sortie du dernier tournant. Anthony van Dyck a été un peu gêné pour trouver le passage puis s’est bien allongé pour prendre la troisième place. Il sera à suivre en 2020 notamment lors du meeting Royal Ascot.

Mount Everest (W-M. Lordan / A. O’Brien), 6e : mal sorti de sa stalle, il a perdu dès la départ. Ayant perdu quelques longueurs, Mount Everest s’est retrouvé parmi les derniers. Après des ennuis de trafic dans le dernier tournant, le protégé d’Aidan O’Brien a tracé une belle ligne droite au centre, refaisant beaucoup de terrain. Il s’agit assurément d’un sujet d’avenir qui pourrait évoluer sur une plus longue distance.

Old Persian (W. Buick / C. Appleby), 11e : vainqueur d’un Groupe 1 à Woodbine, Old Persian faisait office de sérieux client pour les Américains. Au centre du peloton, le protégé de Charlie Appleby s’est beaucoup étiré durant le parcours. Dans le dernier tournant, William Buick a tenté de le solliciter mais il avait entamé trop tôt son capital.

Breeders’ Cup Juvenile Turf

Arizona (R. Moore / A. O’Brien), 5e : battu par le champion Pinatubo dans les Darley Dewhurst Stakes (Gr.1), Arizona était la meilleure des deux cartouches d’Aidan O’Brien. Nanti du numéro douze dans les stalles et mal parti, le poulain monté par Ryan Moore a patienté à l’arrière du peloton. Obligé de se décaler tout à l’extérieur dans la ligne droite, il a tracé une fin de course de toute beauté. S’il n’avait pas perdu de temps à se décaler pour trouver le passage, il n’aurait pas été loin du compte.

Fort Myers (W-M. Lordan / A. O’Brien), 7e : deuxième représentant d’Aidan O’Brien, il avait à gravir une haute marche par rapport à sa dernière sortie au Curragh. Mieux parti que son compagnon d’entraînement, Fort Myers a patienté au centre du peloton en troisième épaisseur. Wayne Lordan a attaqué à la sortie du dernier tournant et le poulain a dû se battre pour garder sa place dans la ligne droite. Fort Myers a terminé courageusement, se relançant même un peu à la fin pour finir tout près du podium. Il sera peut-être capable d’épingler un Groupe en 2020.

Breeders’ Cup Dirt Mile

Ambassadorial (J. Spencer / Mme J. Chapple-Hyam), 9e : il a été surclassé de plusieurs étages dans ce Groupe 1. En retrait dans une course très rythmée, le protégé de Jane Chapple-Hyam a tenté de revenir dans le dernier tournant mais a rapidement abdiqué. Trop dur.