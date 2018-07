Les tops et les flops de Royal Ascot

TOPS

Incroyable Alpha Centauri !

Il était 17h25 (heure française) vendredi, dans l’ouest de Londres quand Alpha Centauri s’est envolée dans les Coronation Stakes (Groupe 1). Entraînée par Jessica Harrington, la nouvelle championne de la famille Niarchos, vingt-huit ans après son dernier succès dans cette épreuve avec Chimes Of Freedom, s’est même emparée du record des 1.600m, un véritable exploit! La fille de Mastercraftsman a signé le doublé 1000 Guinées Irlandaises-Coronation Stakes, laissant l’opposition à six longueurs, autant dire un gouffre. Dès le soir de sa victoire, les médias britanniques étaient dithyrambiques à son sujet. Elle est la jument de classe qui a éblouie le meeting Royal Ascot!

Sir Michael Stoute dans l’histoire

A soixante-douze ans, Sir Michael Stoute a encore enthousiasmé Ascot! Avec quatre victoires, il termine à égalité au classement, uniquement devancé par Aidan O’Brien, qui comptabilise plus de deuxièmes places. L’exploit de l’entraîneur anglais est intervenu jeudi quand Poet’s Word a passé le poteau en tête devant Cracksman. Il est alors devenu l’entraîneur le plus titré de l’histoire de Royal Ascot, devant une autre légende Sir Henry Cecil. Et deux jours plus tard, Crystal Ocean a bouclé la boucle, offrant un onzième succès à Sir Michael Stoute dans les Hardwicke Stakes (Groupe 2), le quatrième en cinq ans. À ce jour, il compte soixante-dix-neuf succès à Royal Ascot! Well Done Sir!

La Gold Cup, quelle course !

Elle est la course qui fait rêver tout grand professionnel des courses. Au-delà du prestige du meeting londonien, il s’agit du grand rendez-vous de la semaine. Au programme: 4 kilomètres et un champion qui soulève l’une des plus belles coupes au galop. On s’attendait à un rachat d’Order of St George mais le crack irlandais a buté sur deux autres champions: Stradivarius et Vazirabad. Le premier cité a gardé au poteau une petite longueur d’avance sur le phénomène tricolore, à l’issue d’une lutte sublime. Stradivarius, âgé de quatre ans et entraîné par… Sir Michael Stoute, a signé un deuxième succès à Ascot en trois sorties. Il a aussi remporté son deuxième Groupe 1, dix mois après la Goodwood Cup. Pour Vazirabad, la première sortie à Ascot a été une réussite même si la victoire n’a pas été au bout.

FLOPS

Cracksman tombe de son piédestal

Il était la star de ce meeting Royal Ascot. Restant sur trois victoires consécutives en Groupe 1, Cracksman était attendu pour le mercredi 20 juin. Pourtant lors de sa dernière sortie, des signes ne montraient pas le champion de John Gosden sous son meilleur visage. Le fils de Frankel a dû batailler pour remporter la Coronation Cup le 1er juin à Epsom, un temps après avoir paru dominé par Salouen. Labellisé Groupe 1 depuis 2000, les Prince of Wales’s Stakes pouvaient faire taire ses détracteurs, très présents récemment. Une nouvelle fois, et ce malgré toute la hargne de Lanfranco Dettori sur son dos, Cracksman a déçu. Froid durant le parcours et longtemps monté aux bras, le mâle de quatre ans s’est fait déposer par Poet’s Word, qui l’avait toujours suivi. Son jockey semblait résigné au micro de Racing UK: «Ce n’est plus le même animal qu’il était au printemps. Il est devenu léthargique. Je lui ai donné sa chance mais ce n’est pas le Cracksman que nous connaissons.»

Aucune victoire côté français

Venus en nombre pour tenter de marquer de leur empreinte ce meeting Royal Ascot, quatorze représentants français étaient répartis dans les différentes belles épreuves au programme. Si Recoletos n’a pas ouvert le bal de la meilleure des façons avec sa septième place dans les Queen Anne Stakes, Finsbury Square et Wootton ont apporté de belles satisfactions, terminant respectivement quatrième et troisième. La meilleure chance tricolore se situait dans la Gold Cup avec le champion stayer Vazirabad. Après avoir progressé au centre de la piste, le représentant de la casaque Aga Khan a livré une fantastique lutte avec Stradivarius. Monté par Christophe Soumillon, le fils de Manduro a dû s’avouer vaincu de trois quarts de longueur face au représentant de John Gosden. Lors de la dernière journée, le jockey belge avait une dernière occasion d’ouvrir son compteur dans les Diamond Jubilee Stakes. En selle sur City Light, le nonuple vainqueur de la Cravache d’Or en France a demandé le maximum à son partenaire dans les derniers mètres. Une nouvelle fois battu, d’une courte tête, Christophe Soumillon n’a pas permis à la délégation tricolore de remporter une victoire dans ce meeting. Une déception mais trois podiums malgré tout à l’actif de la France.

Accidental Agent montre le chemin aux outsiders

Les têtes d’affiche n’ont pas forcément été à la fête durant le meeting. Cracksman, Lady Aurelia, Harry Angel, tous ont sombré face à la déferlante des outsiders. La première course de ce meeting Royal Ascot avait parfaitement mis les trublions sur orbite. Alors qu’on imaginait un duel entre Benbatl et Rhododendron, Accidental Agent, à la cote de 30/1 chez les bookmakers, est venu arbitrer les débats. L’automne dernier, le fils de Delegator s’était imposé au niveau des Handicaps aux dépens de… Lord Glitters, qu’il a une nouvelle fois devancé ici. Eve Johnson Houghton a ainsi célébré la première victoire d’une femme entraîneur à Royal Ascot depuis Criquette Head. Pour l’anecdote, Accidental Agent était un cheval que personne ne souhaitait acheter lors d’une vente!