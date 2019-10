Les tops et les flops du Champions Day à Ascot

Pierre-Charles Boudot n’est pas passé loin

Héroïque lors du week-end du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, Pierre-Charles Boudot n’est pas passé loin de l’être à nouveau à Ascot. Tout d’abord, que de malheur pour One Master dans les Champions Sprint Stakes ! Lauréate du Qatar Prix de la Forêt (Gr.1) à Paris Longchamp, la protégée de William Haggas a été engagée sur 1.200m en ligne droite à Ascot, une distance plus courte qu’à Paris. La fille de Fastnet Rock a connu tous les malheurs du monde à deux cent cinquante mètres du poteau pour tenter de trouver le passage. Après avoir été rééquilibrée, elle a terminé très vite mais moins rapidement que l’outsider Donjuan Triomphant. Le mâle de six ans entraîné par Andrew Balding a obtenu le premier Groupe 1 de sa carrière. Une heure et demie plus tard, Pierre-Charles Boudot a retenté sa chance dans les Queen Elizabeth II Stakes avec The Revenant. Le lauréat du Prix Daniel Wildenstein (Gr.2) à Longchamp a apprécié le terrain assoupli. Pour ses débuts en ligne droite, le protégé de Francis-Henri Graffard a attaqué King of Change à trois cents mètres du poteau. Ce dernier lui a résisté, non sans pencher en fin de parcours sur le tricolore. The Revenant a connu sa première défaite de l’année et Boudot a été très proche d’apporter un succès à la France.

Star Catcher, future reine?

Le courage, la classe, le talent. Star Catcher a tout pour faire vibrer les Britanniques. Lauréate du Prix Vermeille, la protégée de John Gosden a fait preuve d’une incroyable rage de vaincre dans les Champions Fillies & Mares Stakes (Gr.1). Montée par Lanfranco Dettori, celle qui porte la casaque du champion Cracksman (Anthony Oppenheimer) a d’abord repoussé l’attaque de Sun Maiden avant de résister d’une courte tête au retour de Delphinia, qui a mené la course. La ligne droite a longtemps tenu en haleine les spectateurs et Star Catcher a remporté son troisième Groupe 1 consécutif. Dettori, lui, a engrangé un dix-huitième succès au plus haut niveau cette année. Il est désormais à quatre unités du record de Ryan Moore.

Les O’Brien au sommet

Avec deux victoires dans les Groupes, le tandem formé par Donnacha et Aidan O’Brien a brillé lors de cette journée à Ascot. Cinquième du Prix de l’Arc de Triomphe, Magical a obtenu le quatrième Groupe 1 de sa carrière à l’occasion des Champion Stakes. La fille de Galileo a offert un dixième succès au plus haut niveau à Donnacha O’Brien, et le trois cent cinquantième à son entraîneur. S’ils ont épinglé la plus belle épreuve du jour, ils ont aussi réussi l’exploit de faire tomber Stradivarius dans les Champions Long Distance Cup (Gr.2). Kew Gardens a su garder un nez sur le champion de John Gosden alors qu’il abordait pour la première fois une distance aussi longue. Deuxième des Irish St Leger (Gr.1) au Curragh, il a succédé à Stradivarius au palmarès de cette course. Aidan O’Brien, qui a fêté ses cinquante ans cette semaine, et son fils Donnacha ont donc fait briller l’Irlande alors que le Trèfle avait mal débuté sa journée avec une élimination dans la la Coupe du monde de rugby.

Stradivarius ne sonnait pas juste

Stradivarius était l’une des stars attendues à Ascot, son entourage souhaitant qu’il conserve son titre dans la Champions Long Distance Cup (Gr.2). Le protégé de John Gosden restait sur dix succès et n’avait plus été battu depuis le 21 octobre 2017. Dans la ligne droite, il a fondu sur ses adversaires et pris l’avantage sur Kew Gardens. Tout le monde pensait sa cause entendue mais Kew Gardens est revenu peu à peu faire son retard sur le champion. Au passage du poteau, un nez a fait tomber celui que l’on considère comme le meilleur stayer au monde. Évidemment, la lourdeur du terrain est le facteur majeur de cette défaite. Son entourage a d’ores et déjà annoncé que son objectif en 2020 serait la Gold Cup à Ascot sur un terrain attendu plus ferme que celui de ce samedi.

Coronet, première désillusion

Un match semblait se dessiner entre Magical et Coronet dans les Champion Stakes (Gr.1). Montée par Frankie Dettori, la protégée de John Gosden a eu le parcours parfait derrière Addeybb. Cependant, elle n’a pu le suivre dans la ligne droite et a terminé à une lointaine sixième place. Le niveau de la course était nettement plus relevé que celui du Prix Jean Romanet (Gr.1) où elle s’était imposée à Deauville. Ce jour-là, le terrain normand était collant donc les pluies britanniques n’étaient pas vues d’un mauvais œil. Difficile d’expliquer cette défaite pour celle qui n’avait jamais quitté le top cinq depuis le début de sa carrière.

Advertise, sans ressource

Lauréat du Prix Maurice de Gheest (Gr.1), Advertise était en quête d’un quatrième Groupe 1 dans les Champions Sprint Stakes. Dettori lui a prodigué un parcours parfait. Dans le dos des leaders, le protégé de Martyn Meade n’a pas eu à faire de gros efforts. Pourtant, lorsqu’il a eu l’ouverture, Advertise est resté dans son action, incapable d’accélérer. Septième, il a déçu. Certes, l’état du terrain ne l’a pas servi mais, en cette fin de saison, il semblerait que les sprinteurs de trois ans ne soient plus capables de lutter face à leurs aînés. Advertise aura l’occasion de laver l’affront l’année prochaine.