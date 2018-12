L’hippodrome de Maisons-Laffitte fermera fin 2019

La fermeture de l’hippodrome de Maisons-Laffitte était une sorte d’Arlésienne qui nourrissait les discussions dans le monde des courses depuis de nombreuses années, voire quelques décennies. C’est aujourd’hui officiel. Le conseil d’administration de France Galop a validé l’arrêt des courses sur l’hippodrome dit des Bords de Seine à l’issue de la dernière réunion programmée en novembre 2019. La baisse sensible des enjeux et les investissements consentis pour rénover le navire amiral de Paris Longchamp ont eu raison de l’hippodrome des Yvelines, lequel rejoint donc Enghien – pour l’obstacle seulement, puisqu’il reste ouvert aux épreuves de trot – et Évry au cimetière des hauts lieux du galop.

Hippodrome contesté mais défendu

Maisons-Laffitte est et restera contesté. Parmi ses points forts, on retiendra la plus longue ligne droite d’Europe avec celle de l’hippodrome britannique de Newmarket (courses jusqu’à 2.000m), une piste de qualité reconnue de tous et de nombreuses épreuves de niveau Groupe disputées. Mais l’hippodrome mansonnien, situé à deux pas de la Seine, a aussi connu de nombreuses inondations qui ont amené France Galop à transférer ailleurs une multitudes de réunions ces cinq dernières années. Les parcours corde-à-gauche et corde-à-droite sont loin de faire l’unanimité, ce dernier étant même souvent transformé, mais sans réussite car provoquant trop de glissades, selon les jockeys. C’est pourtant un lieu mythique défendu corps et âme depuis des années par son maire et ex-député des Républicains, Jacques Myard. Cette fermeture de l’hippodrome serait accompagnée d’un plan de restructuration du centre d’entraînement qui a fait la renommée de la ville. Naturellement, ces annonces ont fortement déplu à l’élu: «La décision de France Galop de supprimer l’hippodrome de Maisons-Laffitte est consternante. Ses dirigeants qui m’ont menti et n’ont plus aucune crédibilité sont responsables de la faillite. Je demande au gouvernement de changer vite la gouvernance de la filière!», a-t-il déclaré sur son compte Twitter.

Des professionnels partagés

Depuis l’annonce de France Galop, les réactions ne se sont pas fait attendre. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que les avis divergent. «Cela me paraît assez logique mais je sais combien la pilule est dure à avaler pour les professionnels de Maisons-Laffitte. On est en situation de crise, il faut prendre des décisions, et vite. L’année sera difficile mais il y a des solutions pour adapter le programme», a ainsi déclaré Stéphane Wattel sur Equidia. Au contraire, Freddy Head crie au scandale : «C’est plus qu’une erreur, c’est une faute! C’est l’un des plus beaux hippodromes français. On se prive d’une piste magnifique alors qu’on court sur des champs de courses innommables. Je vois beaucoup d’hippodromes fermer. Au rythme où ça va, les courses vont bientôt fermer complètement. On prend une mauvaise direction.» Même son de cloche chez Didier Prod’homme, entraîneur établi à Maisons-Laffitte : «Je regrette cette décision mais ce n’est pas moi qui tiens les comptes. C’est une honte de transférer ces courses à Fontainebleau qui est un hippodrome rétrograde. Les courses ont besoin de vitrines. On traite tout dans l’urgence, personne n’a voulu faire des concessions, je trouve qu’on en arrive à des résultats extrêmes.»

A moins d’un incroyable revirement de situation, le champ de courses de Maisons-Laffitte, inauguré en 1878, fermera donc ses portes dans moins d’un an.