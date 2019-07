L’incroyable triplé de Stradivarius dans la Goodwood Cup!

Double Trigger, Yeats, Big Orange et maintenant Stradivarius. Les stayers, ces Pur-sang spécialistes des longues distances, soit 3.000m et plus, voient une nouvelle légende rejoindre leurs rangs. Certes, il n’a pas réalisé un triplé dans la Gold Cup comme Yeats (2006 à 2009) mais Stradivarius, déjà vainqueur de cinq courses de niveau Groupe 1 à cinq ans, fait déjà partie des très grands. Il l’a encore prouvé hier sur le tracé si spécial de Goodwood.

Un huitième succès consécutif

On prend les mêmes et on recommence. La Goodwood Cup sert souvent de revanche à la prestigieuse Gold Cup d’Ascot. Ainsi, Stradivarius a retrouvé Dee Ex Bee, son dauphin, et Cross Counter, quatrième. Sur le papier, s’annonçait donc un très beau combat. De fait, ces trois-là se sont vite détachés et ont lutté une bonne partie de la longue dernière ligne droite. À deux cents mètres du poteau, Stradivarius s’est sauvé, prenant deux longueurs d’avance sur Cross Counter. À la corde, Dee Ex Bee, entraîné par Aidan O’Brien, n’a rien lâché et est bien revenu aux abords du poteau sans toutefois parvenir à cueillir le champion de John Gosden. Stradivarius a ainsi remporté cette Goodwood Cup pour la troisième fois, comme Double Trigger (1995, 1997 et 1998), et empoché une huitième victoire consécutive. C’est même le douzième succès de sa carrière en dix-sept sorties.

Direction York

Plus fort encore, le fils de Sea The Stars n’a plus connu la défaite depuis le 21 octobre 2017 à Ascot, où il avait terminé troisième de la British Champions Long Distance Cup (Gr.2), à une longueur d’Order of St George. Depuis, il a épinglé à son palmarès quatre Groupes 1 et quatre Groupes 2. «C’est un cheval incroyable», a déclaré son propriétaire Bjorn Nielsen au Racing Post. «Il est tellement cool mentalement, si relax. Je pense que c’est pour cela qu’il est aussi fort. C’est le cheval qu’on rêve d’avoir, c’est une belle histoire avec un entraîneur exceptionnel et un jockey brillant.» Concernant la suite du programme, si tout va bien, Stradivarius devrait défendre son titre dans la Lonsdale Cup (Groupe 2) pour tenter de décrocher, comme l’année dernière, le bonus d’un million de livres sterling promis au cheval gagnant la Gold Cup puis la Goodwood Cup et la Lonsdale Cup. Rendez-vous le 23 août!

Et de dix pour Dettori !

Pour sa part, l’incroyable Lanfranco Dettori a décroché son dixième Groupe 1 de l’année. Il a remporté cette Goodwood Cup pour la quatrième fois de sa carrière, tout comme John Gosden. Le jockey italien enchaîne les succès de prestige depuis la fin du printemps. En un mois, il a gagne la bagatelle de cinq Groupes 1 dans trois pays différents (Grande-Bretagne, Irlande et France). Une réussite exceptionnelle.

Pintaubo laisse une folle impression

Les fans de courses garderont en mémoire un autre image de cette belle journée. Âgé de deux ans, Pintaubo est resté invaincu en quatre sorties. Ce mardi, le pensionnaire de Charlie Appleby s’est imposé avec une facilité déconcertante dans les Vintage Stakes. À l’arrivée, le bulletin officiel a indiqué cinq longueurs entre Positive, son première adversaire, et lui. Très estimé, ce représentant de la casaque Godolphin devrait très prochainement être lancé au niveau Groupe 1. Il a succédé au palmarès à des très bons chevaux comme Olympic Glory (2012), Highland Reel (2014) ou encore Expert Eye (2017).