Love et Pinatubo impressionnent au Curragh

Il est déjà l’heure de prendre des notes. Oui, la grande année de trois ans se prépare dès l’été et encore plus en automne. Dimanche sur l’hippodrome du Curragh, on a opposé les poulains et pouliches sur la distance de 1.400m dans les très réputés Moyglare Stud Stakes et Vincent O’Brien National Stakes.

Love offre un neuvième sacre à Aidan O’Brien

Aidan O’Brien monte presque une année sur deux sur le podium des Moyglare Stud Stakes. Lors des dix-neuf dernières éditions, son nom a été inscrit sur le trophée à neuf reprises. Cette fois, Love, fille de Galileo, s’est montrée la plus forte dans la phase finale pour résister à Daahyeh et So Wonderful, gênée à deux reprises. La Pur-sang élevée à Coolmore a confirmé ses bonnes dernières sorties et enregistré une troisième victoire en six courses. Après des débuts timides à Leopardstown puis au Curragh, elle s’était déclenchée au mois de juillet pour remporter deux courses consécutives, dont les Silver Flash Stakes (Groupe 3) avec une facilité déconcertante. Décevante fin août dans une préparatoire, elle a remis les pendules à l’heure pour remporter son premier Groupe 1 de manière plaisante.

Love a succédé à de très bonnes pouliches au palmarès, dont Minding et Happily, compagnes d’entraînement passées. «Elle a un super pedigree et continue de progresser», a déclaré Aidan O’Brien à Racing TV. «Je trouve qu’elle a une super action et quand Ryan (Moore, son jockey) a décidé de la lancer, elle a très bien répondu. L’objectif est de lui faire courir les Classiques l’an prochain.»

Pinatubo, un drôle de phénomène

«Il accélère encore et encore. Quelle victoire de classe!» C’est par ses mots que le speaker irlandais a conclu les Vincent O’Brien National Stakes. Il faut dire que Pinatubo, paré de la célèbre casaque Godolphin, s’est imposé de neuf longueurs dans ce Groupe 1, une chose rare. À trois cents mètres de l’arrivée, simplement actionné par son jockey, William Buick, le fils de Shamardal a pris deux, quatre puis huit longueurs d’avance sur le reste du petit peloton. Le protégé de Charlie Appleby a devancé Armory et Arizona, entraînés par Aidan O’Brien. L’entraîneur de Pinatubo conserve son titre dans cette épreuve puisqu’il l’avait emporté avec Quorto l’an passé. Pinatubo a signé le deuxième chrono de l’histoire de la course et reste invaincu en cinq sorties. Vainqueur d’une Listed à Royal Ascot, il avait déjà impressionné dans les Vintage Stakes (Groupe 2) fin juillet à Goodwood. Cette victoire de dimanche restera dans les mémoires.

«C’est un rêve d’entraîneur quand on le connaît bien», en a rigolé Charlie Appleby au micro de Racing TV. «Le matin il ne montre rien du tout mais il progresse à chaque sortie. Dès que William l’a bougé, je ne voyais plus comment nous pouvait être battus.» La suite logique devrait être une participation aux Dewhurst Stakes (Groupe 1) le 12 octobre à Newmarket. En cas de victoire, Pinatubo rejoindrait Air Force Blue (2015) Churchill (2016), derniers galopeurs auteurs du doublé Vincent O’Brien-Dewhurst. On a déjà hâte de le revoir en piste!