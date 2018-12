Lunch Lady brille avant le réveillon de Noël

Cette fois, pas d’alerte orange, pas de violentes rafales de vent, le cru 2018 du Prix Miss Satamixa a bien eu lieu. Comme à chaque édition, les galopeuses de trois ans et plus ont répondu présent pour ce qui était la dernière occasion d’obtenir un titre en 2018. Et cette année, c’est la moins expérimentée, mais pas la moins douée, qui s’est emparée de l’ultime Listed de l’année.

Objectif atteint

Plus revue en compétition depuis huit mois, Lunch Lady, cette fois munie d’œillères, a décroché le plus beau titre de sa carrière. La jeune pensionnaire de Freddy Head a remporté dimanche sa première Listed après des débuts victorieux en mars sur le sable de Chantilly. Fin avril à Paris Longchamp, elle avait quelque peu déçu son entourage dans le Prix de Finlande (Listed). Grande favorite, elle s’était classée troisième de cette course gagnée par Shamtee, placée au niveau Groupe par la suite.

Patient au milieu du peloton, Maxime Guyon n’a actionné sa partenaire qu’au poteau des 400 derniers mètres. Quand tout s’est ouvert devant, Lunch Lady a lutté jusqu’à la ligne d’arrivée, tout en résistant au finish de Silvery Mist, placée à l’extérieur. Les six premières se tiennent en moins d’une longueur, preuve du haletant rush final.

Famille gagnante

«Elle nous avait montré quelque chose de sympa en débutant. Ensuite, nous avions été déçus à Paris Longchamp, nous étions restés sur notre faim», a déclaré Maxime Guyon au micro d’Equidia. «Elle effectuait sa rentrée aujourd’hui et Freddy l’avait bien préparée. Les œillères ont été bénéfiques, elle s’est montrée courageuse.» Lunch Lady est la demi-sœur utérine de l’excellent Solow, paré de la même casaque et entraîné dans la même maison. Entre 2012 à 2016, ce spécialiste du mile (1.600m, ndlr) a remporté treize des dix-huit courses qu’il a disputés. On retiendra de lui ses cinq victoires de prestige au niveau Groupes 1 : la Dubaï Turf, le Prix d’Ispahan, les Queen Anne Stakes, les Sussex Stakes et les Queen Elizabeth II Stakes.