Magical se montre la plus forte dans les Irish Champion Stakes et Iridessa surprend dans les Matron

Qui dit Irlande, dit forcément O’Brien. Cet adage, qui dure depuis la nuit des temps ou presque, a encore fonctionné samedi pour la grande journée de courses de Leopardstown. Sur les cinq Groupes au programme, quatre ont été remportés par la famille O’Brien, dont trois par le paternel, Aidan. Ce dernier n’en finit plus d’affoler les compteurs avec un huitième succès dans les Irish Champion Stakes.

Magical débarrassée d’Enable

À Sandown puis à York, Magical était tombée sur un os. Un os d’une dureté incroyable nommé Enable. Même quand on est entraîné par Aidan O’Brien, qu’on est une fille de l’étalon star Galileo, il faut savoir s’avouer vaincu. Cette fois, à domicile, Magical a repris le cours de ses grandes performances. Cette année, elle a couru à sept reprises pour quatre victoires et trois deuxièmes places. Samedi, elle n’a pas fait dans la dentelle. Jamais loin du leader, elle a placé un uppercut à quatre cents mètres de la ligne et s’est imposée à la manière des forts, devant ses compagnons d’écurie Magic Wand et Anthony van Dyck. La japonaise Deirdre, malchanceuse, a pris la quatrième place devant Headman, qu’on attendait au moins sur le podium.

Direction Santa Anita

«Nous sommes ravis», a déclaré Aidan O’Brien à Racing TV. «C’est une super jument. Après un léger break cet été, elle à York. Face à Enable, la tâche n’était pas simple mais nous savions qu’elle allait monter sur cette course pour être en grande forme ici. C’est vraiment une super jument.» Magical, plus forte que jamais à quatre ans, a succédé au palmarès à de grands noms comme Golden Horn, auteur du doublé Irish Champion Stakes-Arc de Triomphe en 2015, Almanzor et le regretté Roaring Lion, vainqueur l’an dernier. Elle pourrait de nouveau traverser l’Atlantique, direction Santa Anita, pour disputer la Bredeers’Cup Turf le samedi 2 novembre. L’an passé à Churchill Downs, elle avait échoué de peu devant… la reine Enable. Cette fois, elle devrait arriver avec un statut de favorite.

Quand le fiston domine le père

Après 1.600 mè intenses, Iridessa, créditée du meilleur chrono depuis cinq ans a gagné les Matron Stakes, son troisième Groupe 1. La fille de Ruler of The World a pris le meilleur sur Hermosa, deuxième favorite et Just Wonderful, deux pouliches entraînées par Aidan O’Brien. Laurens, à distance, a pris une décevante quatrième place. Iridessa a offert à Joseph Patrick O’Brien un sixième Groupe 1 en courses de plat – il brille aussi en obstacle. La pouliche n’est pas inconnue à ce niveau puisqu’elle avait déjà dominé Hermosa à deux ans dans le Fillies Mile à Newmarket. Après un début d’année en dents de scie, huitième des 1000 Guinées, quatrième des Irish 1000 Guinées, elle avait décroché les Pretty Polly Stakes mais avait déçu dans les Irish Oaks, finissant septième sur huit, sur une distance trop longue. «C’est une très bonne jument», a déclaré Joseph Patrick O’Brien à la presse irlandaise. «Elle aime quand il y a du rythme devant elle. Iridessa a été dure et son jockey lui a donné une très bonne course. Je suis ravi pour ses propriétaires.» Direction Paris Longchamp pour son prochain objectif. Son entourage vise depuis longtemps le Prix de l’Opéra, le dimanche 6 octobre.