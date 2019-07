Magistrale Enable dans une somptueuse édition des King George!

Épique. Époustouflant. Extraordinaire. Tout simplement, Enable. De l’autre côté de la Manche, le samedi 27 juillet 2019 restera dans les annales. L’affiche était sublime, la course si attendue et le résultat a été plus qu’à la hauteur. Les King George VI and Queen Elizabeth Stakes, considérés comme «l’Arc estival» ont été le théâtre d’un terrible mano a mano dans la dernière ligne droite entre Enable et Crystal Ocean, le champion de Sir Michael Stoute.

Douzième victoire, neuvième Groupe 1

À cinq ans, Enable semble plus forte que jamais. Partie tout à l’extérieur, du numéro 11 sur 11 dans les stalles, la fille de Nathaniel a voyagé en épaisseur durant près de 500 mètres, contrée par ses adversaires. Une fois sa place trouvée, Enable s’est placée dans le dernier tiers du peloton, à nette distance de la coalition O’Brien (Norway, Hunting Horn et Magic Wand) et à deux longueurs du deuxième favori, Crystal Ocean. Rapprochée au milieu du tournant final, la reine a refait une partie de son retard pour aborder la phase finale proche de son principal ennemi. Au poteau des quatre cents derniers mètres, la lutte a débuté pour prendre fin sur la ligne d’arrivée. Une ligne droite intense, stressante et palpitante qui a vu Enable et Crystal Ocean prendre l’avantage l’un après l’autre. La championne a repris son titre deux ans après, sous les vivats de la foule londonienne. Elle a enregistré un douzième succès en treize courses et épinglé un neuvième Groupe 1 à son palmarès.

La course la plus dure de sa carrière

Dix mois et dix-neuf jours plus tard, la championne de John Gosden a retrouvé Crystal Ocean dans des conditions bien différentes. Le 8 septembre 2018, alors qu’elle effectuait sa rentrée sur le sable de Kempton, Enable avait dominé de trois longueurs le fils de Sea the Stars. Cette fois, ce dernier, qui a franchi un cap, se présentait invaincu avant cette course, et surtout lauréat d’un premier Groupe 1, remporté le 19 juin à Royal Ascot lors des Prince of Wales’s Stakes. De l’avis de tous les spécialistes britannique, Enable a connu la course la plus dure de sa carrière. Elle a rejoint dans l’histoire des King George Dahlia (1973, 1974) et Swain (1997, 1998), seuls double lauréats. Son jockey, Lanfranco Dettori, a remporté cette course pour la cinquième fois, se rapprochant de la légende Lester Piggott, sept fois sacré entre 1965 et 1984. Quant à John Gosden, il a gagné ce prestigieux Groupe 1 pour la quatrième fois après ses victoires avec Nathaniel, le père d’Enable, en 2011, Taghrooda en 2014, et la même Enable en 2017.

Champions avec un grand C

«Dans ma carrière, c’est probablement le Groupe 1 le plus dur que j’ai eu à monter», a déclaré Lanfranco Dettori à la presse anglaise. «On a eu affaire à deux grands champions. Ces quatre cents derniers mètres, on ne les voit pas tous les jours.» Enable a fait vibrer les cœurs des Anglais mais pas seulement. Le retour dans l’enclos des vainqueurs restera un moment marquant avec le traditionnel saut de l’ange du jockey Italien. «Enable et Crystal Ocean ont surclassé les autres», s’est emballé John Gosden. «Ils ont montré qu’ils avaient un mental extraordinaire. Je pensais qu’on avait démarré trop tôt dans la dernière ligne droite mais les très bons jockeys savent quand bouger et ils ont raison.»

Hier, sur Racing TV, John Gosden a donné des pistes pour les prochaines courses de sa championne: ce sera le meeting de York, à savoir les Juddmonte International Stakes le 21 août ou les Darley Yorkshire Oaks le 22, ou bien directement le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe.

Waldgeist très bon troisième

Waldgeist, le seul cheval français en lice, entraîné par André Fabre, a pris la troisième place. Associé à Pierre-Charles Boudot, le fils de Galileo, double lauréat en Groupes 1 (Critérium de Saint-Cloud en 2016 et Prix Ganay en 2019) n’a pas démérité derrière les deux crackissimes, terminant à seulement deux longueurs. En trois tentatives à Ascot, Waldgeist est monté à trois reprises sur le podium et il a prouvé que le terrain souple est moins désavantageux pour lui que les années précédentes. Quatrième de l’Arc en 2018, le meilleur galopeur français sur la distance dite classique devrait, si tout va bien, pouvoir terminer à un meilleur classement le 6 octobre prochain.