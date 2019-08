Marmelo en route vers Melbourne, Dame Malliot s’impose du minimum dans le Prix de Pomone

La Grande-Bretagne a frappé fort lors du meeting de Deauville. Dans les Groupes 1, la délégation britannique a presque réalisé un score parfait (5-1). Durant un mois, six groupes 2 sont également proposés sur l’hippodrome de La Touques. Et déjà quatre d’entre eux sur les cinq disputés ont été remportés par des galopeurs venus d’outre-Manche. Dimanche, les stayers avaient rendez-vous dans le Prix Kergorlay. Dans une épreuve menée par Mille et Mille, les deux favoris Marmelo et Call The Wind se sont marqués de près à l’arrière du peloton. Christophe Soumillon s’est rapproché entre ses adversaires dans le dernier tournant et le pensionnaire de la casaque Strawbridge a continué à le pister. Dans la ligne droite, Marmelo, à l’extérieur, a facilement résisté à l’attaque de son adversaire qui avait plongé côté corde.

Marmelo en route vers la Melbourne Cup

Lauréat de cette épreuve en 2017, le protégé de Hughie Morrison a gagné le troisième Groupe 2 de sa carrière. Battu de peu par Way To Paris dans le Prix Maurice de Nieuil, il a succédé au palmarès à Holdthasigreen, son entraîneur remportant cette épreuve pour la quatrième fois, dont trois des quatre dernières éditions: Nearly Caught en 2016 et donc Marmelo en 2017 et 2019. «C’était une course parfaite et il l’a gagnée assez facilement», a expliqué Hughie Morrison au micro de Racing Post. «Maintenant, il est parti pour Melbourne. C’est un très bon cheval et l’état du terrain n’a pas d’importance.» L’objectif se situe donc en Australie pour Marmelo avec la «course qui arrête un pays», la Melbourne Cup (Gr.1), programmée le 5 novembre.

Bonne préparation pour le Prix du Cadran pour Call The Wind

Deuxième, Call The Wind a rassuré après une décevante quatrième place dans le Prix Maurice de Nieuil, disputé sur une distance trop courte pour lui. Le protégé de Freddy Head devrait désormais se tourner vers la conservation de son titre dans le Prix du Cadran (Gr.1) lors du week-end de l’Arc de Triomphe à Paris Longchamp. Troisième, Haky a réussi un test concluant à l’échelon supérieur. Le protégé de John Hammond venait de s’imposer dans la catégorie des handicaps à Compiègne.

Dame Malliot, reine du Prix de Pomone

Le Darley Prix de Pomone a réuni dix femelles de trois ans et plus sur 2.500 m. Peach Tree et la favorite Dame Malliot ont mené cette épreuve. Dans la ligne droite, la partenaire de Lanfranco Dettori a été attaquée par Love So Deep qui lui a pris l’avantage un instant. Dans les derniers mètres, l’imposante Dame Malliot s’est bien allongée pour devancer d’une tête son opposante. Klassique a complété un podium 100% britannique. Ligne d’Or a terminé quatrième à plusieurs longueurs.

Dame Malliot, pensionnaire d’Ed Vaughan, n’a pas dû apprécier le terrain collant mais est donc parvvenue à remporter son premier Groupe 2 et un troisième succès en quatre sorties. Elle a succédé au palmarès à Bateel et Kitesurf qui avaient ensuite remporté le Prix Vermeille (Gr.1). «J’étais vraiment inquiet quant à l’état du terrain car elle déteste les sols souples», a analysé son entraîneur après la course. Elle peut toujours s’améliorer car cela n’est que sa quatrième sortie. «Nous pensons maintenant aux Park Hill Stakes à Doncaster, mais c’est un Groupe 2. Sinon, il y a les Fillies & Mares Stakes (Gr.1) le 19 octobre à Ascot, mais le terrain pourrait poser problème.» Lanfranco Dettori et Ed Vaughan ont inscrit pour la première fois leurs noms au palmarès de cette épreuve.