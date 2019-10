One Master confirme dans la Forêt, Villa Marina surprend dans l’Opéra

Ce sont des courses d’une vie. Des courses qui marquent les esprits et font entrer de nouveaux Pur-sang dans une autre dimension. Si One Master, venue de Grande-Bretagne, a confirmé en remportant le Prix de la Forêt pour la deuxième fois, Villa Marina a décroché un premier Groupe 1 sous la selle de la légende Olivier Peslier. Quant à Glass Slippers, elle a réalisé un très rare doublé.

One Master dans le mile

Toute la semaine, l’entourage britannique d’One Master n’avait pas caché sa confiance. En France, son jockey attitré, Pierre-Charles Boudot, avait clamé sa grande confiance, surtout si la pluie venait à tomber sur l’hippodrome de Paris-Longchamp. La jument a lutté pour dominer City Light (Stéphane Wattel) dans les deux cents derniers mètres et remporter le deuxième Groupe 1 de sa carrière. Un an plus tôt, presque jour pour jour, la protégée de William Haggas s’était déjà imposée dans cette course. Elle a donc signé un doublé qui n’avait plus été réussi depuis Moorestyle en 1980 et 81. Précédemment cette année, One Master avait fini troisième des Queen Anne Stakes (Gr.1) à Royal Ascot puis – deuxième pour un nez dans les Falmouth Stakes (Gr.1). Elle fait figure de jument de référence sur 1.400 et 1.600m. «C’est une superbe pouliche. Elle est très régulière et ne produit que de bonnes courses. Aujourd’hui, les conditions étaient idéales pour elle, avec un terrain très souple qu’elle apprécie. De plus, elle était associée à un jockey en état de grâce (également lauréat du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, ndlr)! Il est tout à fait possible qu’elle tente le triplé l’an prochain, car ses propriétaires et moi nous serons trop vieux pour élever et pour entraîner ses futurs produits!», a plaisanté son entraîneur, William Haggas.

La régulière Villa Marina le méritait

Après avoir enchaîné trois courses d’un bon niveau en cinq semaines, Villa Marina a eu le droit à un bon break après sa première victoire au niveau Goupe. Le premier jour du meeting estival deauvillais, la pensionnaire de Carlos-Laffon Parias a facilement remporté le Prix Psyché (Gr.3) devant la bonne Edisa. Logiquement, l’entourage avait tenté le coup dans le Qatar Prix Vermeille mais la distance un peu longue et l’opposition relevée ne lui avaient pas permis de terminer mieux que quatrième. De retour dimanche sur 2.000m, la fille de Le Havre a bénéficié d’une course en or pour s’imposer dans le Prix de l’Opéra Longines, malgré le retour de Fleeting dans les cent derniers mètres. Elle s’est alors permise de dominer des sujets solides comme Watch Me, Commes et Terebellum. «La dernière fois, elle avait trouvé la distance trop longue dans le Prix Vermeille. Si l’épreuve s’était courue sur 2.000m, elle l’aurait sans doute gagnée!», a lancé Carlos Laffon-Parias. «Aujourd’hui, elle a rencontré à peu près les mêmes concurrentes et elle a prouvé qu’elle avait le niveau Groupe 1. Nous l’avons laissée tranquille et respecté le programme. Le fait d’arriver à cette époque de l’année avec un peu de fraîcheur est un atout. Désormais, soit elle va courir la Breeders’Cup et entrer au haras, soit devenir directement poulinière.»

Glass Slippers dans l’histoire

Quarante-cinq ans après Moubariz, Glass Slippers est entrée dans l’histoire du sprint en s’adjugeant à trois semaines d’intervalle le Prix du Petit Couvert (Gr.3) et le Prix de l’Abbaye de Longchamp. Contrairement à sa course du 15 septembre, la fille de Dream Ahead est vite entrée dans la course. En tête de l’épreuve, elle a mené à un bon rythme et n’a vu personne revenir l’inquiéter pour s’imposer avec trois longueurs d’avance sur So Perfect (AP.O’Brien) et El Astronaute (JJ.Quinn). Elle a permis à son entraîneur Kevin Ryan de remporter cette course pour la deuxième fois, treize ans après la victoire de Desert Lord. Glass Slippers a enchaîné un troisième succès consécutif et décroché un premier Groupe 1. Âgée de trois ans, elle semble avoir franchi plusieurs paliers cette année. Si elle reste à l’entraînement en 2020, on devrait la revoir à Ascot, Haydock et York pour les grandes courses sur le kilomètre.