Premier échec pour Lah Ti Dar à Doncaster, Too Darn Hot s’affirme

Dans la famille de Dar Re Mi, les succès s’enchaînent comme des petits pains. Il y a un peu moins de dix ans, la championne de John Gosden avait fait main basse sur les Pretty Polly Stakes, les Yorkshire Oaks ou encore la Longines Sheema Classic de Dubaï – rien que ça! Pour ses produits, il n’est pas encore question de Groupe 1, mais leurs performances sont de qualité pour ce qui concerne sa fille de trois ans et son fils de deux ans. Samedi à Doncaster, en Grande-Bretagne, l’une a vécu sa première défaite et l’autre est resté invaincu en trois sorties.

Kew Gardens, l’expérience parle

Plus dur, plus expérimenté, Kew Gardens a montré qu’il était bien le plus fort dans ce St Leger édition 2018. Samedi, le protégé d’Aidan O’Brien a disputé le septième Groupe de sa carrière alors que Lah Ti Dar s’est produite pour la première fois à ce niveau, dès la quatrième course (seulement) de sa carrière. Patient à mi-peloton, il a produit son effort à 600m de la ligne d’arrivée et a résisté à Lah Ti Dar, qui a terminé à un peu plus de deux longueurs. Placé en Groupe à deux ans, le fils de Galileo a explosé cette année, se révélant sur les longues distances. En juin, lors du meeting Royal Ascot, il a épinglé un premier Groupe, le Queen’s Vase (Gr.2), à son palmarès. Trois semaines plus tard, Kew Gardens a défait les français le jour du 14 juillet pour remporter le Grand Prix de Paris (Gr.1), se plaçant parmi les meilleurs Pur-sang de trois ans sur 2.400m et plus.

Un sixième St Léger pour Aidan O’Brien

Le crack entraîneur irlandais Aidan O’Brien a conservé son titre acquis en 2017 avec Capri et signé un sixième succès dans le plus vieux classique anglais. «Nous avons toujours su qu’il avait beaucoup de classe», a-t-il déclaré à la presse britannique. «Cette distance lui convient parfaitement, mais il se peut qu’il dispute l’Arc de Triomphe.» Moins en réussite que les années précédentes, l’entraîneur de Ballydoyle a enregistré un neuvième succès de Groupe 1 en 2018, en attendant un possible dixième dimanche au Curragh.

Too Darn Hot peut voir plus grand

Fils de Dubawi et Dar Re Mi, Too Darn Hot n’a entamé sa carrière que début août à Sandown mais il a déjà épaté la presse britannique, avec un succès de sept longueurs sur son meilleur poursuivant. Un mois plus tard, l’élève de John Gosden s’est facilement adjugé son premier Groupe, les Solario Stakes (Gr.3), sur ce même hippodrome et avec la même facilité ou presque (quatre longueurs). Pour son premier essai au niveau Groupe 2, samedi dans les Champagne Stakes, Too Darn Hot a poursuivi son récital avec Frankie Dettori. Sur 1.400 ou 1.600m, le protégé de Lord Lloyd-Webber s’amuse et s’affirme déjà comme l’une des stars de 2019 dans les classiques européens.