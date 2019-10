Qui sont les douze concurrents du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe ?

1. French King (O. Peslier/H.-A. Pantall)

Quelle évolution cette année pour French King! Plusieurs fois placé au niveau Listed en France en 2018, il a débuté sa saison 2019 par un succès dans un Groupe 2 à Doha puis a enchaîné à Cologne dans un autre Groupe 2. Le pensionnaire de Henri-Alex Pantall a ensuite couru à Hambourg le 30 juin . Associé à Olivier Peslier, il a laissé à plus de deux longueurs Royal Youmzain, lauréat d’un Groupe 1. Le fils de French Fifteen a signé la meilleure performance de sa carrière lors de sa dernière sortie dans le Grand Prix de Berlin (Gr.1). D’un courage exemplaire, il a repoussé l’attaque de Communique et Old Persian, qui ne sont pas les derniers venus. Présentant moins de classe de galop qu’Enable, Japan ou Sottsass, il est courageux et capable de s’exprimer sur tous les terrains.

Ses points forts : courage, indifférent à l’état du terrain, calme.

Son point faible : moins de classe.

2. Waldgeist (P.-C. Boudot/A. Fabre)

Quatrième du Qatar Prix de l’Arc de Triomphe en 2018, Waldgeist a effectué une rentrée fracassante dans le Prix Ganay (Gr.1), laissant à plus de quatre longueurs Ghaiyyath. Le protégé d’André Fabre a ensuite entamé sa tournée à Ascot avec une troisième place dans les Prince of Wales’s Stakes derrière Crystal Ocean et Magical, sur un terrain un peu trop souple pour ses aptitudes. De retour sur 2.400m, il a affronté Enable sur ses terres à l’occasion des King George. Troisième, il a refait quelques longueurs pour se rapprocher de la championne sur une piste pénible. Le fils de Galileo a engrangé de la confiance dans le Prix Niel sur le parcours de l’Arc, même s’il a pu se montrer moins impressionnant qu’en 2018. Pierre-Charles Boudot le trouve encore meilleur que l’an passé. Il devrait donc porter haut les couleurs françaises.

Ses points forts : sa longue accélération, n’a jamais fini plus loin que cinquième dans sa carrière, arrivera à 100% le jour J.

Ses points faibles : un terrain rendu trop souple par la possible pluie ne lui conviendrait plus, n’a jamais devancé Enable.

3. Ghaiyyath (W. Buick/C. Appleby)

En début d’année, après son impressionnante victoire dans le Prix d’Harcourt (Gr.2), Ghaiyyath était considéré comme le principal adversaire d’Enable. Dans le Prix Ganay (Gr.1), le pensionnaire de Charlie Appleby a imprimé un rythme sélectif et s’est quelque peu asphyxié, terminant à plus de quatre longueurs de Waldgeist. Arrêté en raison de soucis de santé, il a effectué une rentrée fracassante dans le Grand Prix de Berlin (Gr.1) en laissant sa dauphine à dix-sept longueurs. Le fils de Dubawi n’est jamais sorti des trois premiers en sept courses et bénéficiera du tandem Buick-Appleby qui a terminé sur le podium d’onze de ses treize courses disputées en 2019 en France.

Ses points forts : capable d’aller de l’avant et de ne pas céder, l’une des meilleures classes pures, la confiance du tandem Buick-Appleby.

Ses points faibles : son niveau de forme inconnu, peut se tendre.

4. Kiseki (C. Soumillon/K. Sumii)

C’est le premier protégé de la délégation japonaise. Deuxième de la Japan Cup 2018 derrière Almond Eye, le protégé de Katsuhiko Sumii a pris une autre belle deuxième place dans le Osaka Hai (Gr.1), devançant Blast Onepiece. Après une pause, le mâle de cinq ans est revenu fin juin, finissant deuxième, derrière Lys Gracieux, du Takarakuza Kinen (Gr.1) à Hanshin après avoir animé l’épreuve. Engagé en France dans le Prix Foy, Kiseki s’est alors associé pour la première fois à Christophe Soumillon. Animateur de la course, il a totalement coincé à cent mètres du poteau, terminant trois longueurs derrière Waldgeist. Il n’est probablement pas le meilleur représentant japonais au départ de l’Arc et devrait avoir du mal à bien figurer.

Ses points forts : capable d’adopter toutes les tactiques, associé à Christophe Soumillon.

Ses points faibles : n’a rien montré dans le Prix Foy, semble un ton en-dessous de ses adversaires.

5. Blast Onepiece (Y. Kawada/M. Otake)

Il n’est autre que le lauréat de l’Arima Kinen 2018 (Gr.1), l’une des plus belles courses du calendrier japonais. Blast Onepiece a entamé sa campagne 2019 par deux contre-performances : une sixième place à une longueur de Kiseki le 31 mars dans l’Osaka Hai, puis une huitième place d’un Groupe 2 à Tokyo, étant rapidement battu. Le 18 août, Yuga Kawada l’a monté pour la première fois et a réalisé la course parfaite en s’imposant dans le Sapporo Kinen (Gr.2). En retrait durant le parcours, il est venu à la corde pour produire son effort et devancer Sungrazer. Blast Onepiece a battu Fièrement d’une longueur. Le protégé de Masahiro Otake n’a pas disputé de préparatoire pour l’Arc. Néanmoins, il aura pour lui la monte de Yuga Kawada, actuel leader de la Cravache d’or au Japon.

Ses points forts : sa fraîcheur, a déjà battu Kiseki et Fièrement.

Ses points faibles : n’aime pas les terrains souples, n’a jamais couru en France, a besoin d’un parcours caché.

6. Fièrement (C.-P. Lemaire/T. Tezuka)

Lauréat d’un Groupe 1 sur 3.000 m fin 2018 à Kyoto, Fièrement a entamé l’année 2019 par une deuxième place dans un Groupe 2 à Nakayama sur 2.220 m. Sa meilleure performance date du Tenno Sho (Gr.1), le 28 avril. Monté par Christophe-Patrice Lemaire, il a remporté au terme d’une belle lutte cette belle épreuve japonaise disputée sur 3.220 m. Quatre mois plus tard, le pensionnaire de Takahisa Tezuka a disputé un Groupe 2 à Sapporo. Attentiste en retrait dans le dos de Blast Onepiece, il a très bien fini à l’extérieur pour terminer troisième derrière celui-ci. Parmi les trois cartouches du Japon, il est celle qui semble détenir le plus de marge. L’aide du jockey français sur son dos sera un véritable plus.

Ses points forts : tenue à toute épreuve, beaucoup de vitesse.

Ses points faibles : n’a que cinq courses à son compteur, n’a jamais couru en France, le terrain s’il venait à s’assouplir.

7. Nagano Gold (M. Barzalona/V. Luka)

Après une saison 2018 ponctuée par deux quatrièmes places dans des Groupes 2 en France, Nagano Gold, représentant la République tchèque, a réussi une magnifique rentrée victorieuse dans une Listed sur ce parcours. Troisième du Prix d’Hédouville (Gr.3) lors de sa sortie suivante, le protégé de Vaclav Luka a tenté sa chance à Ascot dans les Hardwicke Stakes (Gr.2). Battu par Defoe, il a tracé une belle ligne droite et refait une partie de son retard. Sa dernière course a été le Grand Prix de Deauville (Gr.2), où il s’est montré tendu. Son jockey a pris l’option de la corde dans la phase finale et a un peu cédé pour finir, devancé par Soft Light. Jamais sorti des quatre premiers depuis qu’il court en France, Nagano Gold dispute son premier Groupe 1, tout comme son entraîneur Vaclav Luka. Associé à Mickaël Barzalona, il n’a disputé qu’une course, qu’il a remportée. Demain, on l’imagine mal se mêler à la lutte pour la victoire.

Ses points forts : pointe de vitesse, adepte des pistes souples, résistance.

Ses points faibles : semble surclassé à ce niveau, doit compter sur un parcours parfait.

8. Enable (L. Dettori/J. Gosden)

Que dire de neuf sur la reine des courses? Double lauréate de l’Arc, Enable a effectué sa rentrée dans les Coral Eclipse (Gr.1) à Sandown, devançant Magical après une belle lutte. Sa victoire la plus impressionnante cette année remonte à l’édition très relevée des King George stakes (Gr.1) à Ascot. Courageuse, elle a résisté d’une encolure à Crystal Ocean au terme d’une lutte mémorable, laissant Waldgeist à près de deux longueurs. Facile dans les Yorkshire Oaks (Gr.1), Enable a lâché Magical à deux longueurs. En cas de succès, elle entrerait dans l’histoire des courses en devenant la première à réaliser le triplé. Son propriétaire saoudien Khalid Abdullah et son jockey italien Lanfranco Dettori remporteraient ce Groupe 1 pour la septième fois. Le tandem Gosden/Dettori a couru trois fois l’Arc ensemble pour autant de victoires. L’histoire est en marche…

Ses points forts : invaincue depuis douze courses, n’a jamais semblé aussi forte, semble indifférente au terrain.

Ses points faibles : devra porter un 1,5 kg de plus que les concurrents de trois ans, le triplé n’a jamais été réussi…

9. Magical (D. O’Brien/A. O’Brien)

Dixième de l’Arc 2018, Magical n’a plus quitté les deux premières places depuis lors. Cette année, elle a couru à sept reprises. Après deux victoires sans histoire, la protégée d’Aidan O’Brien a obtenu un premier sacre en Groupe 1 à l’occasion de la Gold Cup au Curragh. Battue par Crystal Ocean dans les Prince of Wales’s Stakes, elle est tombée à deux reprises sur Enable dans les Coral Eclipse puis les Yorkshire Oaks. Sa plus belle performance de l’année reste sa dernière course dans les Irish Champion Stakes (Gr.1) le 14 septembre à Leopardstown. Au prix d’une fantastique accélération, Magical a concassé ses adversaires. Ryan Moore ayant décidé de monter Japan, elle évoluera sous la selle de Donnacha O’Brien. Elle s’annonce comme une adversaire coriace pour Enable, d’autant que les terrains souples lui plaisent.

Ses points forts : réalise sa meilleure saison, a déjà offert de belles répliques à Enable, capable d’adopter toutes les tactiques.

Ses points faibles : a connu une longue saison, n’est pas le choix de Ryan Moore.

10. Japan (R. Moore/A. O’Brien)

Avec Sottsass, il est probablement le meilleur Pur-sang de trois ans en Europe. Aidan O’Brien a toujours estimé que Japan avait le niveau de l’Arc. Cette saison, le fils de Galileo a couru à cinq reprises. Quatrième pour sa rentrée à York, il a terminé troisième du Derby d’Epsom (Gr.1) au terme d’une magnifique fin de course. L’éclosion de Japan a débuté dans les King Edward Stakes (Gr.2) à Ascot où il a cloué sur place ses adversaires sans forcer son talent. Dans le Grand Prix de Paris, le protégé d’Aidan O’Brien s’est imposé plus facilement que ne l’indiquait l’écart à l’arrivée. Sa plus belle performance demeure sa victoire dans les International Stakes (Gr.1) à York. Au terme d’une terrible lutte avec Crystal Ocean, il a fait plier le pensionnaire de John Gosden pour s’imposer d’une tête. Son entraîneur a fait l’impasse sur les Irish Champion Stakes pour lui permettre de conserver de la fraîcheur. Ryan Moore l’a préféré à Magical et il traînera 1,5 kg de moins qu’Enable, en vertu de son plus jeune âge, ce qui pourrait peser dans la balance.

Ses points forts : à l’aise dans tous les terrains, n’a pas encore dévoilé ses limites, a conservé de la fraîcheur.

Ses points faibles : peut-il rivaliser avec une Enable à 100%?, son numéro dans les stalles.

11. Soft Light (Y. Take/J.-C. Rouget)

Au départ au mérite du paiement d’un supplément, Soft Light n’était pas vraiment attendu. Cette année, il a couru six fois. Après une deuxième place à Toulouse puis une décevante cinquième place dans le Prix Noailles (Gr.3), il a abordé pour la première fois les 2.400 m dans le Prix de l’Avre à Paris Longchamp. Deuxième ce jour-là, il a montré qu’il avait la distance dans les jambes. Sa montée en puissance a continué dans le Prix Hocquart (Gr.2), battu seulement d’une encolure par Al Hilalee. Cinquième loin derrière Japan du Grand Prix de Paris (Gr.1), il a réussi sa meilleure performance dans le Grand Prix de Deauville (Gr.2). Soft Light a terminé dans un bon style au centre de la piste pour finir à une demi-longueur du gagnant Ziyad. Yutaka Take le pilotera au mieux mais l’opposition semble trop forte pour le protégé de Jean-Claude Rouget.

Ses points forts : progresse au fil des courses, capable de suivre tous les trains.

Ses points faibles : surclassé à ce niveau, a montré ses limites pour jouer un premier rôle.

12. Sottsass (C. Demuro/J.-C. Rouget)

Avec Waldgeist, c’est la meilleure chance de victoire pour la France. Sottsass a couru à quatre reprises en 2019. Ayant montré beaucoup de caractère avant l’épreuve, le fils de Siyouni a fini à une décevante cinquième place dans le Prix La Force (Gr.3). Sur un terrain souple, le protégé de Jean-Claude Rouget a pulvérisé l’opposition dans le Prix de Suresnes, laissant ses adversaires à six longueurs en une accélération. Sa meilleure performance reste le Prix du Jockey-Club (Gr.1) à Chantilly. Monté par Cristian Demuro, il a déposé Persian King dans les deux cents derniers mètres et s’est emparé du record de ce Groupe 1. Une véritable démonstration qui fait de lui le meilleur Pur-sang de trois ans du contingent tricolore. Pour sa rentrée dans le Prix Niel, le 15 septembre, Sottsass a dominé ses adversaires sur une simple pointe à quelques mètres du poteau. Son entraîneur a jugé sa préparatoire «extra» et estimé avoir son poulain «à 100% de ses capacités». La France attend un succès dans l’Arc depuis Trêve en 2014. Et Sottsass peut faire vaciller la reine.

Ses points forts : accélération tranchante, avantage d’1,5kg sur Enable, ne sera pas perturbé par le terrain.

Ses points faibles : peut monter en pression durant le défilé, affronte pour la première fois la crème des chevaux étrangers.