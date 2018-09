Quorto et Skitter Scatter en patron chez les deux ans, Flag Of Honour monte en puissance

Havana Grey, de bout en bout

Rapidement en tête, Havana Grey ne s’est jamais laissé approcher durant les 1.000 m de l’épreuve. Le fils de Havana Gold est resté invaincu en deux courses au Curragh, épinglant le premier Groupe 1 de sa carrière. Son jockey Richard Kingscote et son entraîneur Karl Burke ont inscrit leurs noms pour la première fois au palmarès de cette épreuve. Pas inconnu du public français, Havana Grey avait terminé deuxième du Prix Morny (Gr.1) à Deauville la saison dernière. Dans ces Flying Five Stakes, il a succédé à Caravaggio, qui s’y était également imposé à trois ans.

Skitter Scatter, un succès de prestige

Happily en 2017, Minding en 2015 ou encore Sky Lantern en 2012, les Moyglare Stud Stakes avaient récompensé des pouliches multiples lauréate de Groupe 1 lors de ses dernières éditions. Cette année, Skitter Scatter est en pleine évolution. Après une troisième et deux deuxièmes places pour ses débuts, la pensionnaire de Patrick Prendergast a enchaîné des succès dans un Groupe 3 à Leopardstown et un Groupe 2 au Curragh. Montée par Ronan Whelan, elle a encore fait forte impression en s’imposant dans cette épreuve, laissant à deux longueurs sa dauphine Lady Kaya. Avec ce Groupe 1, le jockey Ronan Whelan et l’entraîneur Patrick Prendergast ont obtenu le plus beau succès de leurs carrières.

Quorto s’affirme chez les deux ans

Quelques minutes avant le départ, Charlie Appleby savourait son succès dans le Qatar Prix Niel (Gr.2) à Paris Longchamp avec Brundtland. Comme lui, Quorto se présentait invaincu en deux courses dans les Vincent O’Brien National Stakes, Groupe 1 réservé aux Pur-sang de deux ans et disputé sur 1.400 m. Après deux faciles succès à Newmarket, le fils de Dubawi, lauréat de cette course en 2004, faisait figure d’ épouvantail. Monté par William Buick, Quorto s’est baladé, devançant d’un peu plus d’une longueur son principal opposant avant l’heure, Anthony van Dyck. Après un Groupe 2, le pensionnaire de Charlie Appleby a décroché un Groupe 1, devenant le premier produit de Dubawi à remporter une course de ce niveau à deux ans.

Flag Of Honour porte la colonie O’Brien

La famille O’Brien disposait des clés de l’Irish St Leger avec un et trois partants sur six respectivement pour Joseph et Aidan. Depuis sa dixième place dans le Prix du Jockey-Club à Chantilly, Flag Of Honour a été rallongé sur 2.800 m. Le moins que l’on puisse dire est qu’Aidan O’Brien a une nouvelle fois vu juste. Lauréat de son premier Groupe 2 pour ses débuts sur la distance, avant de doubler la mise le 25 août, le fils de Galileo monté par Ryan Moore a fait sien l’Irish St Leger, demeurant invaincu en trois sorties au Curragh sur ce parcours. Le tandem Moore-O’Brien a conservé son titre dans cette épreuve après Order Of St George la saison passée. «C’est un cheval dur et robuste qui possède de la classe pour les longues distances», a déclaré l’entraîneur de Ballydoyle à la presse britannique. «Il progresse tout le temps et a vraiment bien accéléré dans la ligne droite. Il a eu une saison chargée donc nous allons voir s’il recourt en fin de saison.» Flag Of Honour a devancé de plus de deux longueurs Latrobe, le pensionnaire de Joseph O’Brien, qui découvrait la distance pour l’occasion.