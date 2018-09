Recoletos plus fort que jamais à quatre ans

Et de deux! Le changement de distance a bel et bien transformé Recoletos. Repassé de 2.000m à 1.600m, le fils de Whipper a épinglé un deuxième Groupe 1 à son palmarès après le Prix d’Ispahan remporté sur ce même hippodrome de Paris Longchamp le 27 mai. Derrière l’extraordinaire Alpha Centauri, lauréate du Prix Jacques le Marois, Recoletos s’est affirmé comme l’un des tout meilleurs milers (spécialiste des parcours de 1.600m) d’Europe.

L’accélération des tout bons

Placé en deuxième partie de peloton par son crack jockey Olivier Peslier, le protégé de Carlos Laffon-Parias a produit son effort en pleine piste, peu après le poteau matérialisant les 400 derniers mètres. Puis une lutte magnifique a opposé Recoletos et Wind Chimes jusqu’à l’arrivée. Sur la ligne, le Pur-sang de quatre ans é gardé une tête d’avance sur la représentante d’André Fabre. Expert Eye (Sir Michael Stoute), troisième et Plumatic (A.Fabre), quatrième, complètent l’arrivée de ce Prix du Moulin de Longchamp 2018 qui restera comme un bon cru.

L’explosion

Vainqueur de Groupes à l’âge de trois ans (Prix Greffulhe et Prix du Prince d’Orange), le fils du champion Whipper a franchi un cap en 2018. Par ailleurs, Recoletos est le premier produit de son père à franchir la barre du million d’euros de gains. Pour sa rentrée, il s’était offert un second Groupe 2, le Prix du Muguet, en dominant nettement Jimmy Two Times. Une première sur 1.600m réussie qui l’a donc suivi tout au long de l’année. Son premier Groupe 1, le Prix d’Ispahan, ce galopeur polyvalent l’a même remporté sur la distance si spéciale de 1850m, déjà à Paris Longchamp, hippodrome sur lequel il demeure invaincu. Malgré son échec dans les Queen Anne Stakes (septième) à Royal Ascot, Recoletos n’a jamais lâché, se heurtant à l’intouchable Alpha Centauri durant le meeting deauvillais. Il a d’ailleurs été le seul à refaire du terrain sur elle dans la ligne droite.

Stop ou encore?

L’avenir s’inscrit désormais en pointillé pour le vainqueur du Moulin de Longchamp, comme l’a confié son entraîneur Carlos Laffon-Parias, au micro d’Equidia : «Quel cheval! Quel jockey! Je pensais qu’il allait gagner plus facilement mais Wind Chimes a bien résisté. Depuis la fin de l’année 2017, l’idée de le raccourcir me trottait dans la tête, le cheval a réussi une année extraordinaire. Il a un programme mais l’opportunité de l’orienter vers une carrière d’étalon est également possible.» Il est d’ores et déjà engagé dans les joutes anglaises d’Ascot le 20 octobre, sûrement face à Alpha Centauri, dans les Queen Elizabeth II Stakes (Gr.1) ou les Champions Stakes sur 2.000m.