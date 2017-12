RETRO 2017 : AP O’Brien dans l’histoire

L’année 2017 a été marquée par des chevaux et des jockeys, mais aussi un entraîneur hors norme. 20 ans pratiquement jour pour jour après son premier succès dans un Groupe 1, l’Irlandais Aidan Patrick O’Brien a battu le record du nombre de victoires au plus haut niveau en remportant 28 courses de Groupe 1. La 26ème victoire, celle qui a détrôné l’Américain Bobby Frankel (25 victoires), a eu lieu le 28 octobre dernier sur la piste de Doncaster, là même où il avait remporté son premier Groupe 1 (avec SARATOGA SPRINGS). Grâce à SAXON WARRIOR, qui s’imposait dans un ultime coup de rein au poteau du Racing Post Trophy, le maître de Ballydoyle est entré dans l’histoire du monde des courses par la grande porte.

Parmi ses grandes victoires de 2017, outre le Racing Post Trophy (gagné pour la 8ème fois), on trouve le Derby D’Epsom (WINGS of EAGLE), les 1000 Guinées (WINTER), les 2000 Guinées (CHURCHILL) ou le St-Léger (CAPRI, avec qui il a aussi gagné l’Irish Derby pour la 12ème fois de sa carrière) en Angleterre, ainsi que l’Opéra (RHODODENDRON) et le Prix Rotschild (ROLY POLY) en France. Mais en 2017, l’entraîneur de 48 ans a gagné aux quatre coins du monde. Il s’est notamment imposé à Hong Kong (Hong Kong Vase avec HIGHLAND REEL) et aux Etats-Unis (Breeder’s Cup Juvenile Turf avec MENDELSSOHN). Alors que 2018 est déjà là, AP O’Brien est sans aucun doute un entraineur à suivre. De très près.

Photo : AP O’Brien avec Ryan Lee Moore, son fidèle jockey.