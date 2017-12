RETRO 2017 : BRAMETOT en champion

L’année 2017 a été marquée par un mâle de 3 ans qui porte le nom d’une petite ville de Haute Normandie : BRAMETOT. Comme LOPE DE VEGA en 2010, le fils de Rajsaman et Morning Light a réalisé un magnifique doublé Poule d’Essai / Jockey Club. Depuis 2005 et le raccourcissement du derby français de 2400 à 2100 mètres, c’est la troisième fois seulement qu’un cheval réussit une telle performance (SHAMMARDAL avait été le premier il y a 12 ans).

Sa victoire dans le Jockey Club, BRAMETOT a dû aller la chercher, après départ manqué, qui l’a vu attaquer la course en dernière position. Mais sur les 2100 mètres de Chantilly tout est possible. La rapidité de la piste et la régularité de la course permettent de revenir tranquillement de l’arrière. Une partie de plaisir pour BRAMETOT, qui aime finir fort, et disposait sur la fin de WALDGEIST et RECOLETOS.

Après sa belle série de trois succès de suite (BRAMETOT s’était échauffé dans le Prix de Fontainebleau) pour autant de sorties, 2017 s’est moins bien terminée. Mais il faut dire que le champion de Jean-Claude Rouget s’attaquait à des monuments avec l’Arc (5ème d’ENABLE) et les Champion Stakes (6ème de CRACKSMAN). Seule véritable contreperformance : une 5ème place dans le Prix Guillaume d’Ornano, en août à Deauville, en raison d’un départ raté.