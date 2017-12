RETRO 2017 : Dettori, plus grand jockey de tous les temps ?

Le 1er octobre dernier, Lanfranco Dettori est entré dans l’histoire des courses hippiques et s’est installé tout en haut. En selle sur ENABLE, l’Italien est devenu le premier jockey à remporter le Qatar Prix de l’Arc de Triomphe, qualifiée de « plus grande course du monde », pour la 5ème fois. Tout avait commencé il y a… 22 ans ! Cette année-là, le jockey italien, devenu première monte de l’écurie Godolphin au début des années 90, gagne sur LAMMTARRA dont il dira que c’est sans doute le meilleur cheval qu’il ait monté. C’était sans doute avant de connaître ENABLE, avec qui il gagnera l’ARC début octobre (photo) et qui n’en a pas fini avec sa moisson de victoires.

En 2017, l’Italien, qui vient de fêter ses 47 ans, a fait fructifier les incroyables qualités de la petite bombe de John Gosden en s’offrant les Oaks d’Epsom, puis les Oaks irlandaises et les King George VI and Queen Elizabeth Stakes. Avec CRACKSMAN, il a également remporté les Champions Stakes, sans oublier une victoire dans le Jacques Le Marois avec AL WUKAIR…

L’extraordinaire inventaire de ses succès nous apprend que dans son exceptionnelle carrière, Dettori a remporté 3 Jockey Club, 2 prix de Diane, 3 Dubaï Wolrd Cup, s’imposant sur tous les continents, à l’image de ses nombreuses victoires dans les Breeder’s Cup américaines (12 au total) ou Hong Kong (3 Hong Kong Cup) !

Le plus anglais des jockeys (il est membre de l’ordre de l’empire britannique), véritable miraculé d’un accident d’avion (en 2000 un jet privé qui devait le transporter de Newmarket à Goodwood s’est crashé juste après le décollage. Le pilote est mort mais il a réussi à s’extirper des flammes juste avant que l’avion n’explose) n’en a pas fini avec les défis. En octobre prochain, il sera encore sur le dos d’ENABLE pour l’aider à réussir un magnifique doublé dans l’Arc. Ce serait alors sa sixième victoire dans la mythique épreuve. L’histoire deviendra alors légende…