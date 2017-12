RETRO 2017 : la surprise SENGA

Ce dimanche 18 juin à Chantilly, on attendait SHUTTER SPEED ou RHODODENDRON, logiques favorites, on a vu SENGA. Un mois après la grosse déception de la Poule d’Essai des Pouliches où elle était très attendue (mais ne terminera que 8ème, bloquée à 200 mètres de l’arrivée), la protégée de Pascal Bary s’est imposée avec panache dans le Prix de Diane. La fille de Blame et Beta Leo, a retrouvé de sa superbe, aperçue dans le Prix Marcel Boussac 2016 (4ème) et admirée dans le Prix de la Grotte en avril, pour s’imposer au finish devant SISTERCHARLIE et TERRAKOVA (départagées à la photo), après avoir attendu son heure au sein du peloton.

Un succès, et un temps (2’05’’97, soit le 4ème chrono de l’histoire), qui en a surpris plus d’un : il faut remonter à 2012, avec VALYRA (29/1), pour voir une pouliche remporter le Prix de Diane malgré une si mauvaise cote (21/1).

Pour la famille Niarchos, propriétaire de SENGA, c’est un deuxième succès dans le Prix de Diane, 12 ans après DIVINE PROPORTIONS. Stéphane Pasquier, son jockey, remporte quant à lui son premier Prix de Diane.