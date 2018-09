Roaring Lion et Oisin Murphy, le tube de l’année sur 2.000m

Il est incontestablement le leader européen sur 2.000m! Sa montée en puissance ne passe pas inaperçue. Dès son début de carrière, Roaring Lion a enchaîné les succès sur la distance de 1.600 m. Après trois victoires, le pensionnaire de John Gosden est arrivé au niveau Groupe 1 face à un autre invaincu à cette époque: Saxon Warrior. Le pensionnaire d’Aidan O’Brien l’a alors devancé d’une encolure dans le Racing Post Trophy Stakes (Gr.1), fin octobre 2017 à Doncaster, lui faisant subir sa première défaite. De retour en compétition en avril dernier, le fils de Kitten’s Joy a obtenu une troisième et une cinquième place à Newmarket. John Gosden a décidé de faire passer son protégé sur 2.000 mètres. Après une victoire en Groupe 2, Roaring Lion a conclu son test sur la distance de 2.400 m par une troisième place dans le Derby d’Epsom (Gr.1). La distance intermédiaire semble finalement être la meilleure pour son poulain de trois ans, qui a pris une autre dimension durant l’été.

Roaring Lion vs. Saxon Warrior : un classique britannique

Comme au football, il existe des duels récurrents entre deux chevaux. Celui entre Saxon Warrior et Roaring Lion en est un. Il y a d’abord eu les Eclipse Stakes (Gr.1), début juillet à Sandown, remportés d’une encolure par le secon, qui a empoché à cette occasion son premier Groupe 1. Ensuite, il n’y a pas eu de débat dans les International Stakes (Gr.1), fin août à York, où Roaring Lion a facilement remporté son deuxième Groupe 1, son adversaire finissant quatrième. Hier à Leopardstown, ils se sont retrouvés une nouvelle fois lors des QIPCO Irish Champions Stakes. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le spectacle était au rendez-vous. Après une véritable course-poursuite entre les deux concurrents, Roaring Lion a été chercher Saxon Warrior aux abords du poteau pour le devancer d’une encolure. C’est un troisième Groupe 1 consécutif pour le tandem Roaring Lion-Oisin Murphy, qui mène désormais 4 à 2 face à Saxon Warrior. Avec ses sept succès, le Britannique devient même le jockey ayant empoché le plus de Groupes 1 cette année.

Direction le QIPCO Champion Stakes à Ascot pour Roaring Lion

Le propriétaire vainqueur, le cheikh Fahad, a dévoilé le plan de carrière de son protégé au micro de Racing UK: «La course s’est déroulée en faveur de Saxon Warrior, mais son courage et son retour pour aller le chercher étaient à couper le souffle. Le QIPCO Champion Stakes à Ascot est dans nos plans, tout comme la Breeders’Cup, mais je vais en discuter avec John Gosden. Il pourrait rester à l’écurie la saison prochaine, les plans ne sont pas encore finalisés.» Rendez-vous donc le 20 octobre à Ascot, une nouvelle fois sur 2.000m, pour tenter de remporter un quatrième Groupe 1 consécutif.

Dans le dos de Roaring Lion dans la phase finale, le français Study Of Man n’a jamais pu le suivre et a terminé à une décevante cinquième place. Le lauréat du Prix du Jockey-Club (Gr.1) à Chantilly, associé à Stéphane Pasquier, venait de finir troisième du Prix Guillaume d’Ornano (Gr.2) en août à Deauville.